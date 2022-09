Neu: Ardbeg Smoketrails

Die Mitglieder des Ardbeg Committees erfuhren es heute Morgen per Newsletter: In Kürze wird die Islay-Brennerei mit ihren Ardbeg Smoketrails auch in vielen Flughafen im Travel Retail Bereich vertreten sein.

Die erste Abfüllung der Serie ist die Ardbeg Smoketrails Manzanilla Edition. Ein Teil des Single Malts reifte in den Manzanilla-Sherryfässern. Dieser wurde dann mit Whisky aus klassischen, amerikanischen Weißeichenfässern vermählt.

Ardbeg Smoketrails Manzanilla Edition ist mit 46 % Vol. abgefüllt und wird ab dem 5. Oktober 2022 exklusiv im Terminal 5 des Londoner Flughafens Heathrow und an weiteren britischen Flughäfen (Aberdeen, Birmingham, Edinburgh, Gatwick, Glasgow, Manchester, Newcastle und London-Stansted ) erhältlich sein. Ab dem 1. November ist diese Abfüllung dann in der Destillerie und an vielen Flughäfen in der ganzen Welt erhältlich. Zum Preis wurden keine Angaben gemacht.