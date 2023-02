Serge verkostet: Überraschungs-Tasting zum Valentinstag

Der heutige Valentinstag mag für manche Menschen ein ganz besonderer Tag sein, der mit einer deutlichen und starken Markierung im Kalender hervorgehoben ist. Für manche ist er allerdings nur, so beispielsweise für Serge Valentin, ein Tag wie jeder andere auch. Und doch nimmt er diesen Tag als Anlass für eine ganz besondere und außergewöhnliche Verkostung. Drei Port Ellen, alle in den 1970er destilliert, mit einer breiten Spannweite in den Bewertungen. Alles Gute zum Festtag der Liebenden!

Abfüllung Punkte

Port Ellen 23 yo 1979/2002 (43%, Signatory Vintage, cask #5151, 376 bottles) 88 Port Ellen 23 yo 1978/2002 (54.3%, Signatory VIntage, cask #5344, 221 bottles) 83 Port Ellen 12 yo 1970 ‚Single Islay Malt Scotch Whisky‘ (57G.L., Duthie’s for Samaroli, 75cl, +/-1982) 96