Eine Rarität präsentiert myBar by David Gran, der unabhängige Abfüller aus dem Allgäu, mit seinem neuesten Whisky: Ein 24 Jahre alter Singler Malt aus Spanien, der nach der Reifung in einem ex-Bourbonfass ein Finish in zwei kleinen Oloroso-Fässern erhielt.

Auch dieser Whisky ist in der für myBar typischen Kleinstauflage von 20 Flaschen erhältlich – und alle weiteren Infos sowie den Link auf die Bezugsquelle lesen Sie untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

myBar by David Gran präsentiert den bislang ältesten Whisky der Old & Rare Serie

Ein außergewöhnlicher Fund aus dem Allgäuer Fasslager: Ein fast 24 Jahre alter Single Malt aus dem Baskenland

Der unabhängige Abfüller myBar by David Gran erweitert seine renommierte Old & Rare Serie um ein echtes Highlight: Erstmals bringt das Allgäuer Unternehmen einen spanischen Single Malt Whisky in die Flasche – und nicht irgendeinen, sondern den bislang ältesten Whisky der Reihe.

Destilliert im Baskenland, reifte dieser außergewöhnliche Whisky zunächst fast 24 Jahre lang in einem ehemaligen Bourbon-Fass. Anschließend erhielt er ein sorgfältig abgestimmtes Finish in zwei kleinen Oloroso-Sherryfässern im Allgäuer Fasslager von myBar by David Gran.

Das Ergebnis überzeugt mit einem komplexen Aromenspiel: Dunkle Frucht trifft auf elegante Süße und wird durch eine tiefgründige, warme Würze abgerundet. Ein Whisky, der nicht nur durch sein Alter, sondern vor allem durch seine ausgewogene Charaktertiefe beeindruckt – und Sammler wie Genießer gleichermaßen anspricht. Mit dieser Abfüllung unterstreicht myBar by David Gran einmal mehr den Anspruch,

außergewöhnliche Whiskys mit besonderer Reife, Herkunft und Handschrift zu präsentieren.

Tastingnotes:

Aroma: Ein warmer, einladender Duft voller dunkler Früchte – reife Pflaumen, saftige Kirschen und getrocknete Feigen steigen zuerst in die Nase. Dazu gesellt sich die natürliche Süße von Datteln und ein Hauch von braunem Zucker. Im Hintergrund entfaltet sich eine feine, elegante Würze – denkbar an milden Zimt, etwas Muskat und eine zarte Andeutung von Eichenholz. Rund, vollmundig und harmonisch.

Geschmack: Am Gaumen zeigt sich der Whisky mit einer ausgewogenen Struktur: Eine sanfte, aber präsente Würze eröffnet den ersten Eindruck – begleitet von kräftigen Fruchtnoten, die an dunkle Pflaumen und reifen Pfirsich erinnern. Die fruchtige Tiefe wird durch eine angenehme, natürliche Süße abgerundet, die an karamellisierte Früchte und einen Hauch von Honig erinnert. Der Körper ist voll und geschmeidig, mit einer schönen Balance zwischen Frucht, Würze und Süße.

Abgang: Der Abgang ist langanhaltend und warm, getragen von einer angenehmen Süße, die noch lange am Gaumen verweilt. Feine Fruchtnoten klingen nach, begleitet von einem sanften Nachhall dezenter Würze – ein rundes, harmonisches Finish, das Lust auf den nächsten Schluck macht.

Preis: 109,90€/0,5L

Alkoholgehalt: 51,6% Vol.

Homepage: https://davidgran.de/produkt/old-rare-singlemaltwhisky-basque-2001/