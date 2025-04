Fünf Abfüllungen der schwedischen High Coast Distillery erreichen in Kooperation mit Sansibar Whisky den deutschen Markt. Alle Details zu diesem Quintett – Special Release 2024 – Peated Oloroso Casks, Mountains 01 Multråberget und Mountains 02 Borgberget , Berg und Hav – finden Sie in der Info, die wir von Sansibar Whisky erhalten haben:

Sansibar präsentiert exklusive High Coast Abfüllungen für den deutschen Whiskymarkt

Special Release 2024 – Peated Oloroso Casks & die neue „Mountains“-Serie

Die renommierte schwedische High Coast Distillery bringt in Kooperation mit Sansibar Whisky neue, limitierte Abfüllungen auf den deutschen Markt – darunter die erste Ausgabe der neuen Special Release-Serie sowie zwei Whiskys aus der Mountains-Reihe.

Special Release 2024 – Peated Oloroso Casks

Ein Special Release? Das schreibt die High Coast Distillery dazu:

„Special Release steht für das Exklusivste, was wir in unseren Lagern finden können. Die Anforderungen sind hoch, und erst nach sorgfältiger Prüfung können sie als würdige Abfüllungen für unsere neue Serie anerkannt werden. Die erste Abfüllung der Serie ist ein 11 Jahre alter Whisky, der unsere Erwartungen erfüllt hat. Die ausgewählten Fässer enthielten unser getorftes Destillat, das zunächst über fünf Jahre in Bourbonfässern und seit 2019 in experimentellen Fässern gereift war, die zuvor sehr alten Oloroso-Sherry enthielten. Etwas Besonderes war gelungen. Dies ist unsere erste Special Release. Ein Whisky, der deutlich macht, was wir mit unserer neuen Serie aussagen möchten.“

Nun aber die Details zum Whisky:

Am 3. Januar 2019 wurden zehn Oloroso-Fässer mit getorftem Whisky befüllt, der 5,8 Jahre in 1st-Fill-Bourbon-Fässern gereift war. Die Oloroso-Fässer aus amerikanischer Eiche mit einem für Spanien ungewöhnlichen Volumen von 200 Litern waren zuvor Teil eines Experiments gewesen, bei dem sie mit sehr altem Sherry befüllt wurden, der dann viele Jahre lang in Vergessenheit geriet. Der Whisky wurde schließlich mit 51,3 % und 45 ppm in 2784 Flaschen abgefüllt. Der Whisky enthält keine künstlichen Farbstoffe und ist nicht kühlgefiltert.

Nase: Pfirsich, Vogelbeere, Torfrauch, Rosine

Gaumen: Bergamotte, Lagerfeuerrauch, Rosine, Chili, Lakritz

Abgang: Leder, dunkle Schokolade, weißer Pfeffer

Mountains 01 Multråberget

Die neue Whiskyserie Mountains ist inspiriert von unserem ursprünglichen Whisky „Berg“ mit Weinfassreifung. Der erste von vier Bergen ist der Multråberget. Multråberget liegt in der Nähe von Sollefteå, einer Stadt oberhalb des Ångerman-Flusses, nur wenige Kilometer von der Brennerei entfernt. Das Ergebnis ist ein Torf in perfekter Balance mit PX- und Bourbonfässern. Mountains 01 besteht aus 100% getorftem Whisky, der zunächst 5,23 Jahre in Bourbonfässern reifte, bevor er für weitere 2,94 Jahre in PX-Fässer umgefüllt wurde. Der Whisky wurde nach 8 Jahren mit 51 % und 45 ppm in 6000 Flaschen abgefüllt.

Nase: Sultaninen, Torfrauch, Vanilleschote

Gaumen: Zuckerwatte, Rosinen, Birne, Walnüsse

Abgang: Tabak, Vanille

Mountains 02 Borgberget

Die zweite Abfüllung von Mountains führt uns nach Bollstabruk und von dort hinauf zum Borgberget mit seiner eigentümlichen Form, eingerahmt von einem umliegenden Abgrund. Hier befand sich eine alte Festung, die heute in Ruinen liegt, aber einen beeindruckenden Blick auf die Industrielandschaft und den Fluss bietet, der zur Brennerei fließt. Mountains 02 Borgberget ist ungetorft und reifte in Moscatel-Fässern. Mountains 02 besteht aus 100 % ungetorftem Whisky, der zunächst 4,69 Jahre in Bourbonfässern reifte, bevor er für weitere 3,52 Jahre in Moscatel-Fässer umgefüllt wurde. Der Whisky wurde nach 8 Jahren mit 51 % in 2687 Flaschen abgefüllt.

Nase: Tutti-frutti, Jasmin, Honig, Bergamotte

Gaumen: Birne, Papaya, Vanilleschote, Orangenschale

Abgang: Lang und süß, leichte Noten von weißem Pfeffer, Heidehonig

Berg – Batch 14

Endlich wieder in der 700ml Flasche kommt das neue Batch daher. Sansibar-Whisky bringt die neue/alte Flaschengröße nach Deutschland zurück.

BERG – ist ein Sherry-gereifter Whisky, der die gleiche natürliche Farbe wie der Nordingrå-Granit aufweist, der die dramatische Landschaft der Höga Kusten überragt. In den Fässern lagerte zuvor der aromatische Pedro Ximénez-Sherry. Berg ist der bisher am häufigsten auf internationalen Messen ausgezeichneter Whisky. Das Batch 14 wurde mit 50 % in 6100 Flaschen abgefüllt.

Nase: Rosinen, Butterscotch, Orange, Schokolade

Gaumen: reichhaltige Vanillesüße, reife Birne, getrocknete Aprikosen, Sultaninen

Abgang: Trockenfrüchte

Berg enthält keine künstlichen Farbstoffe und ist nicht kühlgefiltert

HAV – Batch 7

Hav ist das schwedische Wort für Meer. Inmitten der majestätischen Landschaft eines Weltkulturerbes liegt die High Coast Distillery dort, wo der wunderschöne Fluss Ångermanälven ins Meer mündet. Hier erreicht der Fluss gerade die Küste und verschwindet langsam in der Welt, genau wie unser Single Malt Whisky. Die Botschaft, die Hav der Welt vermittelt, ist der Ausdruck von Eiche, mit einer Prise Würze und einem Hauch nordischer Robustheit. Der Whisky wurde schließlich mit 48 % und 7-11 ppm in 1140 Flaschen abgefüllt.

Nase: fruchtig, würzig, Nelke, leicht torfig, Torfrauch

Gaumen: gut ausgewogen, fruchtig, würzige Eiche, Torfrauch

Abgang: Eiche, Nelke, Vanille

Hav enthält keine künstlichen Farbstoffe und ist nicht kühlgefiltert