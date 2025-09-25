R.I.P. Even G Kulsveen, Executive Director und Wiederbeleber der Willett Distillery

Eine traurige Nachricht macht in Whiskykreisen die Runde: Even G Kulsveen, der Executive Director der Willett Distillery in Kentucky, ist mit Alter von 79 Jahren gestorben.

Der gebürtige Norweger war mit Martha Willett verheiratet und ist für die Wiederbelebung der Willett Distillery während der letzten Krise der Bourbon-Industrie verantowrtlich. Auf ihn gehen Marken wie Noah’s Mill, Rowan’s Creek, Pure Kentucky XO und Kentucky Vintage zurück, die anfangs noch von Kentucky Bourbon Distillers produziert wurden. 2012 wurde die Willett Distillery auf dem familieneigenen Gelände wiedereröffnet, wo er gemeinsam mit seiner Tochter Britt, die dort Chief Whisky Officer ist, und seinem Sohn, Drew, der als Master Distiller arbeitet die Geschicke der Destillerie bestimmte. Die beiden werden nun die Willett Brennerei weiterführen.

Kuslveen gehörte seit 2019 der Kentucky Bourbon Hall of Fame an, und erhielt eine Auszeichnung für sein Lebenswerk (Parker Beam Award) von der Kentucky Distillers’ Association (KDA).

Von dort kommt auch eine Stimme, die den Verlust für den Bourbon beschreibt. KDA Präsident Eric Gregory sagte:

“From revitalising Willett Distillery to inspiring countless distillers, his leadership shaped not only a brand but an entire industry. The Kentucky Bourbon community has lost a guiding light, and we are grateful for the profound mark he leaves behind.”

Unser Beileid gilt den Hinterbliebenen.