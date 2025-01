Highland Park veröffentlicht 56 Jahre alten Whisky – den ältesten der Destillerie bislang

Bereits im Mai konnten wir für Sie das Label des bislang ältesten Whiskys aus der Destillerie Highland Park auf der TTB-Datenbank ausfindig machen (siehe hier), und jetzt ist er öffentlich vorgestellt worden: der Highland Park 56yo.

Der Whisky stammt aus dem Jahr 1968, die Fässer dafür wurden von Whisky Master Gordon Motion ausgewählt – und sie ergaben insgesamt 170 Flaschen. Ja, bei einer Auflage von 170 Flaschen würde man nicht annehmen, dass an diesem Whisky mehrere Fässer beteiligt waren, aber Gordon Motion suchte insgesamt zehn Refill-Fässer aus dem Jahr 1968 aus, um sie dann in fünf neue First Fill Casks umzufüllen, in denen sie nach 40 Jahren in den Originalfässern 16 Jahre weiterreiften. Damit erreichte Motion nach seinen eigenen Worten eine besondere Komplexität. Zusätzlich konnte dabei die leichte Rauchigkeit des Heidetorfs im Whisky und der Geschmackseindruck der originalen Fässer bewahrt bleiben.

Die Verpackung, die an die Standing Stones auf Orkney erinnern soll, wurde von John Galvin gestaltet, die Flasche von Gasdesigner Michael Rudak, der auch schon die Flasche für den Highland Park 54yo gestaltete.

Ab heute werden diese 170 Flaschen weltweit verkauft, und sie kosten 50.000 Euro pro Flasche.