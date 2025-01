Serge verkostet: Mortlach, unabhängig abgefüllt

„The Beast of Dufftown“, so nennt Diageo die Destillerie Mortlach in der Speyside, die für ihre gehaltvollen, umami-trächtigen und „fleischigen“ Whiskys bekannt ist. Serge Valentin nimmt sich heute dieser Brennerei an, mit acht Abfüllungen, die die Whisky im Alter zwischen 7 und 15 Jahren zeigen – alle von Unabhängigen in die Flasche gebracht.

Die Spanne der Wertungen reicht diesmal von 84 bis 93 Punkten – also gut bis hervorragend. Hier die Whiskys, die heute in der Verkostung im Glas waren

Abfüllung Punkte

Mortlach 7 yo 2016/2023 (54.7%, The Duchess, Game & Wildlife, matured in PX quarter cask, cask #216A, 189 bottles) 84 Mortlach 9 yo 2013/2023 (58.4%, Hogshead Import, refill hogshead, 133 bottles) 86 Mortlach 11 yo 1998/2010 (46%, Hart Bros., Finest Collection, bourbon cask) 86 Mortlach 12 yo 2011/2023 (48.4%, Douglas Laing, Old Particular, refill hogshead, cask # DL 17756, 361 bottles) 88 Mortlach 15 yo 2008/2023 (52.4%, Whiskyjace, Art Edition No.6, oloroso hogshead) 87 Mortlach 15 yo 2008/2023 (51.2%, The First Editions for HNWS Taiwan, oloroso quarter cask, cask #HL19853, 130 bottles) 88 Mortlach 15 yo 2008/2024 (50.8%, The Whisky Cask, sherry) 84 Mortlach 15 yo 1969 (56.3%, Gordon & MacPhail, Connoisseurs Choice, for Germany, 75cl, +/-1985) 93

Mortlach. Bild: Martyn Jenkins