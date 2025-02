Englischer Whisky könnte schon bald als geschützte Herkunftsbezeichnung gelten

So wie die Bezeichnungen schottischer oder walisischer Whisky bereits als geschützte Herkunftsbezeichnung (geographical indication – GI) gelten, könnte auch englischer Whisky in Bälde diesen begehrten Status erreichen. Der Vorschlag, der von der English Whisky Guild (EWG), einem Zusammenschluss von damals 16 Destillerien (mittlerweile 26), eingebracht wurde, ist nun in Begutachtung.

Drei Monate lang können nun diverse Gruppen Feedback oder Bedenken zur Auslegung der Herkunftsbezeichnung einbringen. Die EWG glaubt, dass der von ihr 2022 erarbeitete Vorschlag für den Status angenommen wird. Man hat bei der Erarbeitung darauf Wert gelegt, dass er sich nicht von den anderen Herkunftsbezeichnungen (Schottland, Wales, Nordirland) unterscheidet und sieht daher keinen wirklichen Grund für eine Ablehnung.

Man erachtet die GI als für den Wettbewerb notwendig und sieht sie als ein Instrument zur Qualitätssicherung und Differenzierung.

Die geografische Angabe soll vorschreiben, dass ein Whisky, um die Bezeichnung „englischer Whisky“ tragen zu dürfen, aus britischem Getreide und englischem Wasser hergestellt, in England destilliert und mit einem Alkoholgehalt von weniger als 94,8 % destilliert sowie mindestens drei Jahre lang in England in Holzfässern mit einer Kapazität von nicht mehr als 700 Litern gereift sein muss – und dass der fertige Whisky einen Alkoholgehalt von mindestens 40 % aufweisen muss.

Ein Statement von Daniel Szor, dem Gründer der Cotswolds Distillery und dem Vorsitzenden der EWG:

“It is vital for our booming English whisky industry to receive GI status, ensuring quality and innovation are at the forefront of all we do.

“We have also seen the boost that English whisky production has not only given the economy but also to tourism in England, and are confident that granting GI status will support the UK economy in the long term.”