Exklusiv-Video: Sharon Grewal (INDRI Whisky) mit zwei neuen Bottlings für Deutschland!

Auf der Whiskymesse THE VILLAGE in Nürnberg am vergangenen Wochenende haben wir Sharon Grewal von der nordindischen Piccadily Distillery getroffen und mit ihr über zwei neue Abfüllungen gesprochen, die sie zur Messe mitgebracht hat: Eine Einzelfassabfüllung aus einem Oloroso Cask mit getorftem Whisky, speziell für Deutschland abgefüllt, und einen 11 Jahre alten INDRI, der – dem Reifeprozess in der Region entsprechend – bereits ein Methusalem unter den indischen Whiskys ist.

