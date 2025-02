Serge verkostet: Port Charlotte, Teil 1

Über 40 Samples von Port Charlotte-Abfüllungen aus Bruichladdich wurden von Serge Valentin ausgesucht, um über die nächsten Tage (und Wochen?) verkostet zu werden – in mehreren Sessions, die vielleicht auch nicht aufeinander folgen werden. Grund für diese Menge: Von Port Charlotte, der rauchigen Variante von Bruichladdich, gab es sehr viele Fässer, die an Private und Unabhängige verkauft wurden und über die Zeit auf den Markt kamen. Und da hat sich einiges an Samples angesammelt.

Bruichladdich. © Jochen Wied

Heute, in der ersten Session, gibt es insgesamt 5 Whiskys in der Verkostung, und sie werden sehr gut bis ausgezeichnet bewertet, wie unsere Tabelle übersichtlich zeigt:

Abfüllung Punkte

Port Charlotte 9 yo 2002/2011 (63.5%, OB, Valinch Prediction, Château La Tour, cask #130, 450 bottles) 85 Port Charlotte 12 yo 2002/2015 (55.8%, The Whisky Barrel, Burns Malt, Gran Callejo wine, cask #1164) 85 Port Charlotte 12 yo 2003/2016 (61.1%, Blackadder, Raw Cask, sherry, cask #622, 284 bottles) 90 Port Charlotte 22 yo 2001/2024 (51.7%, Lucky Choice & Anchor, hogshead, cask #4130) 90 Port Charlotte 16 yo 2007/2024 (62.4%, Dramfool’s Jim McEwan Signature Collection, first fill Vosne-Romanée barrique, cask #5, 258 bottles) 87

Hier übrigens einige Bilder von unserem vor-pandemischen Besuch bei Bruichladdich….