Der Hersteller des Indri Single Malt Whisky, Piccadily Agro, möchte seine Produktion von Premium-Spirituosen (hierzu gehört auch Rum) anzukurbeln. Dazu plant das Unternehmen, insgesamt 1.000 Crore Rupien (wenn wir richtig gerechnet haben, müssten dies etwa 110 Millionen € sein.) zu investieren.

Das Unternehmen plant, seine Destillerie und malt facilities in Indri, Haryana, zu erweitern und eine neue Anlage in Mahasamund, Chhattisgarh, zu errichten. Bei dieser geht in dem Bericht auf Rediff nicht ganz genau hervor, ob es dabei um eine Anlage zur Whisky-, zur Rum-Herstellung oder beidem handelt.

Nicht neu, jedoch mit der geplanten Investition konkreter wird das Vorhaben von Piccadily, in Schottland ihre erste Whisky.Destillerie außerhalb Indiens zu errichten. Für die Portavadie Distillery in den Highlands gab es bereits 2013 erste Pläne, ein Bauantrag wurde 2017 eingereicht. Ein weiteres Entstehen der Brennerei verlief im Sand, bis im Oktober 2022 Piccadily Agro sich der Portavadie Distillery annahm. Bei unserem Besuch der Piccadily Distillery im Frühjahr erhielten wir auch die Möglichkeit, mit dem Piccadily-Gründer Siddharth Sharma ein Interview zu führen. In diesem stellt er auch ausführlich die Pläne und Ideen für die Portavadie Distillery dar, sie finden unser Video-Interview auch auf Youtube.