Indien steigert seine Whiskyexporte um 26% im 1. Halbjahr 2024

Während die schottische und irische Whiskybranche zur Zeit mit suboptimalem Umfeld kämpft, kommen aus Indien erfreulichere Nachrichten: Dort konnte man im ersten Halbjahr 2024 die Exporte indischen Whiskys um mehr als ein Viertel steigern, wie einige Finanzmagazine, darunter auch Euqitypandit.com berichten.

Nach Zahlen des indischen Handelsministeriums erreichten die Exporte einen Umfang von 78,5 Millionen US-Dollar. In dieser Summe sind auch Blends, die um 37% wuchsen, und indische Single Malts, deren Exportwert sich nahezu auf 6,3 Mllionen verdoppelt, enthalten.

Da man in Indien nach wie vor von einer relativ niedrigen Basis ausgeht, glaubt man an ein verstärktes Wachstum in den nächsten Jahren. Die Wachstumsrate hat sich von 12% im 1. Halbjahr 2023 auf 26% im laufenden Halbjahr mehr als verdoppelt.

Die wichtigsten Importländer für indische Whisky sind die Niederlande, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ghana, einen immer stärkeren Anteil haben auch die USA (sie verzeichneten ein Wachstum von 63,2%. Dort sind vor allem die höherpreisigen Single Malts gefragt.

