Serge verkostet: Drei aus Speyburn

Lange war die Destillerie Speyburn so etwas wie ein Mauerblümchen in der öffentlichen Aufmerksamkeit – das lag wohl auch daran, dass es kein Besucherzentrum gab und sich die Touristen an der etwas abseits liegenden Brennerei vorbeibewegten. Nun kann man sie aber besuchen, und findet dort nebenbei ausgesprochen gut erhaltene historische Anlagen zur Whiskyerzeugung.

Um die soll es aber heute hier nicht gehen, sondern um die Whiskys aus der Brennerei in der Speyside. Serge verkostet drei Originalabfüllungen. Besonders angetan hat es ihm hierbei der Speyburn Rum Cask Finish, eine Sorte Finish, die laut Serge auch ordentlich in die Hose gehen kann – was beim Speyburn absolut nicht der Fall sei. Auch der 16yo findet Gefallen, die Spirit of Speyside Abfüllung eines 20 Jahre alten Whiskys beurteilt er etwas zurückhaltender im Tasting:

Abfüllung Punkte

Speyburn ‘Rum Cask Finish’ (40%, OB, +/-2024) 85 Speyburn 16 yo (43%, OB, travel exclusive, bourbon barrel, +/- 2022) 85 Speyburn 2004/2024 ‘Spirit of Speyside Exclusive’ (58.6%, OB, cask #215, 546 bottles) 80

Begleitend möchten wir Ihnen heute hier nochmals die 32 Bilder der Brennerei unserer Leserin Alexandra Kreutz vom österreichischen Shop Genuss am Gaumen in Götzis/Vorarlberg präsentieren, die hervorragende Einblicke in die Brennerei gibt – ein Besuch zahlt sich wirklich aus!