MyBar by David Gran veranstaltet Online-Tasting am 22. November – nur Distillery Onlys und Handabfüllungen

Handabfüllungen und nur in Destillerien erhältliche Bottlings üben eine gewisse Faszination auf Whiskyfreunde aus – sind sie doch meist Whiskys, die vom Team vor Ort ausgewählt wurden und – so steht anzunehmen – den Charakter oder das Besondere einer Brennerei gut repäsentieren.

Wer nicht auf Reisen gehen kann oder mag, um diese Abfüllungen zu erleben, hat bei einem Zoom Online-Tasting mit David Gran, auch bekannt als unabhängiger Abfüller myBar, die Gelegenheit dazu, diese Bottlings sozusagen geballt zu erleben.

8 Bottlings kommen zur Verkostung – unten finden Sie Infos zum Termin, den Abfüllungen und ein Link zur Bestellung des Sample Sets:

Whisky-Tasting mit Exklusivabfullungen aus Schottland – Online-Event am 22. November 2024 um 19:30 Uhr

Mybar by David Gran lädt Whisky-Fans am 22. November 2024 zu einem exklusiven Online-Tasting ein, bei dem ausgewählte Whiskys aus renommierten schottischen Brennereien verkostet werden. Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit, acht handverlesene Whiskys zu entdecken, die speziell fur dieses Event direkt in den Brennereien abgefüllt und ausgesucht wurden.

Die Teilnehmenden durfen sich auf folgende Whiskys freuen:

Talisker 2013/2023 Redwine Cask Handfilled 05.11.2023

Speyburn 2014/2024 Oloroso Sherry Cask Distillery Exclusive

BenRiach Peated 2008/2023 Oloroso Sherry Cask Distillery Exclusive

Glen Moray Peated 2015/2024 Chardonnay Cask Handfilled 16.08.2024

Aberlour 11 Jahre Sherry Casks Distillery Exclusive

GlenAllachie 2014/2023 Panama Rum Cask

Springbank Handfilled am 17.08.2024

Tomatin 15 Jahre Oloroso Finish Handfilled am 01.11.2023

Jedes Tasting-Set enthult 8 Proben a 0,02l, die vorab an die Teilnehmer versendet werden. Die Verkostung wird live über Zoom durchgefuhrt, wodurch alle Teilnehmer:innen die Möglichkeit haben, sich interaktiv uber die exklusiven Abfullüngen auszutauschen und in die Welt des schottischen Whiskys einzutauchen.

„Dieses Tasting ist etwas ganz Besonderes. Ich habe die Whiskys persönlich in Schottland ausgewählt und abgefullt, um den Teilnehmenden ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Jede Probe erzählt ihre eigene Geschichte und bringt den Geschmack Schottlands direkt ins Wohnzimmer,“

erklärt David Gran.

Limitiertes Event: Das Tasting ist auf 30 Personen begrenzt. Interessierte sollten sich daher frühzeitig anmelden, um einen der begehrten Plätze zu sichern.

Kosten: 89,00€ zzgl. Versand

Shoplink: https://davidgran.de/produkt/distilleries-tasting-2211/