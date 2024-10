TTB-Neuheit: Proper No. Twelve 13 year old

Eine neue Abfüllung der Irish Whiskey Marke Proper No. Twelve kündigt sich in der us-amerikanischen TTB-Datenbank an! Nach dem Triple Destilled Irish Whiskey Proper No. Twelve und Proper No. Twelve Irish Apple erscheint wohl der Single Malt Irish Whiskey Proper No. Twelve 13 year old als Limited Release No. 1, abgefüllt mit 43 % Vol., wie auf den Etiketten zu lesen ist. Hier das Frontlabel:

Wie auf dem Backlabel zu lesen, reifte Proper No. Twelve 13 year old in American Oak First Fill Bourbon casks und European Oak First Fill Oloroso Sherry casks:

Limited Release No. 1 lässt das Erscheinen weiterer Single Malt Irish Whiskey unter der Marke Proper No. Twelve vermuten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.