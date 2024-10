Wie von uns vermutet, erscheint selbstverständlich die neue Core Range des Blending House Compass Box auch in unseren Märkten. Kirsch Import stellt diese in seiner heutigen Pressemitteilung vor, hier finden Sie alle Details zu Orchard House, The Peat Monster, Nectarosity und Crimson Casks:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Hoch lebe das Interessante! Compass Box mit neuer Core Range

Stuhr, 10.10.2024 Blended Scotch und Blended Malts der Extraklasse statt Einheitsbrei: Das Blend-Talent von Compass Box verkörpern ab sofort vier Spitzenqualitäten in einer Core Range, die zudem alle Stilrichtungen der schottischen Whiskylandschaft abdeckt.

Seit über 20 Jahren räumt Compass Box mit dem Image der Blend-Kategorie auf. Die „Whiskymaker“ setzen auf Perfektionismus und einen Grad an Transparenz, für den sie sich auch mit der Scotch Whisky Association anlegen. Das Ergebnis? Blends der Extraklasse statt Einheitsbrei. Eine neue Core Range rückt jetzt vier herausragende Erlebnisse in den Fokus der Marke, die das komplexe Spektrum schottischer Whiskys abbilden.

Bildnachweis: Compass Box

Säulen der Core Range: Fruchtbetonte und torfige Bestseller

Der seit 2021 bekannte Orchard House öffnet die Tür zur Welt von Compass Box. Der fruchtbetonte Hochgenuss vermählt Rohbrände aus Brennereien wie Clynelish und Linkwood, die die „Whiskymaker“ in den eigenen Fässern perfektionieren. In Nase und Gaumen gibt es so köstliche Noten von Apfel, Birne, Ananas, Zitrus und Ingwer sowie Honig, Walderdbeeren und Vanillegebäck zu entdecken.

Bildnachweis: Compass Box

Wer das Territorium torfrauchiger Whiskys erkunden will, den verweist Compass Box weiterhin an eine seiner seit 20 Jahren beliebtesten Kreationen: The Peat Monster kombiniert Torf-Whiskys der Islay-Ikonen Caol Ila und (selbe Brennerei wie immer, aber neuer Name) Williamson. Der Beststeller ist ein Kraftpaket – und Teil des Originalrezepts für den Cocktail Penicillin.

Bildnachweis: Compass Box

Süffig-süß und dunkelfruchtig-würzig: Neuheiten der Range

Satte, süffige und fruchtige Süße steht dagegen im Fokus der brandneuen Abfüllung Nectarosity. Aus teils eigens angefertigten Bourbon- und Sherryfässern, unter anderem befüllt mit Single Malt und Grain von Linkwood und Cameronbridge, entsteht ein Erlebnis, bei dem Whisky auf Patisserie trifft. Honig und saftige Aprikose werden dabei von Vanille und Karamellsoße abgelöst, die in einen anhaltenden Geschmack von Zimtschnecken münden.

Bildnachweis: Compass Box

Mit der aromatischen Kraft von Sherryfässern rundet Compass Box die Core Range ab. Die Neuerscheinung Crimson Casks lässt Schokoladenkuchen, Back- und Eichenwürze mit dunklen, marmeladigen Früchten verschmelzen und garniert alles mit Rosinen, Honig und braunem Zucker. Dafür reift der Blended Malt Whisky in mit Likör- und Rotwein getränkten Fässern und verleiht gestandenen Destillerien der Speyside und Highlands neue Tiefe.

Bildnachweis: Compass Box

Orchard House

Compass Box Blended Malt Scotch Whisky

Bildnachweis: Compass Box

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Clynelish Single Malt (41%), Linkwood Single Malt (34%), Glen Moray Single Malt (10%), Single Malt aus einer Brennerei nahe Aberlour (10%), Caol Ila Single Malt (2%), Highland Malt Blend (2%)

Fasstypen: First Fill Bourbon Barrels, Custom French Oak Barrels, First Fill Oloroso Sherry Seasoned Butt

Alkoholgehalt: 46% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 44,90€

Bildnachweis: Compass Box

The Peat Monster

Compass Box Blended Malt Scotch Whisky

Bildnachweis: Compass Box

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Caol Ila Single Malt (63,6%), Williamson Single Malt (35,4%), Highland Malt Blend (1%)

Fasstypen: Refill Hogsheads, Refill Barrels, Custom French Oak Barrels

Alkoholgehalt: 46% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 49,90€

Bildnachweis: Compass Box

Nectarosity

Compass Box Blended Scotch Whisky

Bildnachweis: Compass Box

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Linkwood Single Malt (34,4%), Cameronbridge Single Grain (19,8%), Girvan Single Grain (15,9%), Clynelish Single Malt (12,1%), Glen Moray Single Malt (10,7%), Balmenach Single Malt (7,1%)

Fasstypen: First Fill Bourbon Barrels, Refill Hogsheads, Second Fill Custom Virgin American Oak Barrels, Refill Sherry Puncheons, First Fill Palo Cortado Sherry Seasoned Butts

Alkoholgehalt: 46% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 49,90€

Bildnachweis: Compass Box

Crimson Casks

Compass Box Blended Malt Scotch Whisky

Bildnachweis: Compass Box

Herkunft: Schottland

Zusammensetzung: Glen Moray Single Malt (36,8%), Single Malt aus einer Brennerei nahe Aberlour (35,3%), Benrinnes Single Malt (14,9%), Highland Malt Blend (7,3%), Teaninich Single Malt (6,1%)

Fasstypen: First Fill Sherry Butts, First Fill Oloroso Sherry Seasoned Butts, First Fill Bourbon Barrels, Custom Virgin American Oak Barrels, Refill Red Wine Hogsheads

Alkoholgehalt: 46% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 69,90€

Bildnachweis: Compass Box

Über Compass Box

Seit über 20 Jahren arbeitet Compass Box unermüdlich daran, den schottischen Blended Whisky zu revolutionieren und zu bereichern. Die 2020 in London von John Glaser gegründete Firma hat mehr Preise für Innovation gewonnen als jeder andere Hersteller in Schottland. Kreative und geschmacklich oft überraschende Whiskys zu erschaffen, sind Vision und Motivation. Die Blends von Compass Box werden von den angesehensten Stimmen der Branche durchweg auf Augenhöhe mit den schottischen Single Malts bewertet.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 48 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.