Dafydd Pugh Williams wird neuer Managing Director der Diageo Brand Homes in Schottland

Wie The Herald heute in einem Artikel berichtet, hat der Getränkekonzern Diageo und größter Destilleriebesitzer in Schottland Dafydd Pugh Williams zum neuen Managing Director der schottischen Brand Homes ernannt.

Williams wird damit der Chef von insgesamt 12 Besucherzentren wie Talisker auf Skye, Lagavulin auf Islay, Oban, The Singleton in Glen Ord und Johnnie Walker Princes Street in Edinburgh, die im Jahr 2023 von mehr als 1,1 Millionen Menschen besucht wurden.

Williams ist seit 17 Jahren in der Getränkeindustrie und kann dabei auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückblicken, vor allem bei Diageo, wo er seit 13 Jahren tätig ist. Er meint:

“Scotch whisky creates economic opportunities across Scotland, from our capital city to the communities of the Highlands and Islands. It’s an honour to be leading our work in making Scotch whisky an even more exciting and vibrant experience for our guests, and powering the Scottish economy.

“Breaching the one million visitor threshold for the first time in 2023 is an amazing achievement, but it isn’t the summit of our ambitions. My aim in this role is to grow whisky tourism in Scotland and responsibly grow our brands.”