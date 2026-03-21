„Früher war alles besser, auch die Vergangenheit“ – dieser Karl Valentin zugeschriebene Spruch zieht den menschlichen Hang zur Nostalgie ins Absurde. Ob das Alte dem Neuen tatsächlich überlegen ist, lässt sich am 29. April beim Whisky Battle #13 von Simple Sample live empirisch überprüfen. Sechs Samples aus der Vergangenheit und Gegewart treten dabei gegeneinander an – und Sie können ihren Gaumen entscheiden lassen.

Hier die Infos dazu und die Verlinkung, unter der Sie Ihr Sampleset für das Live-Tasting oder auch für später zum Nachschauen bestellen können:

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Whisky Battle #13 – Old School vs. New School

Krasse Raritäten vs. aktuell ähnliche Abfüllungen

Liebe Tasting – Fans

Es ist wieder Battle Zeit!

Heute stellen wir uns wieder die allseits beliebte Frage: War früher wirklich alles besser?

Dazu haben wir drei sehr krasse Raritäten herausgesucht die gegen die aktuellen ähnlichen Vertreter antreten. – Möge der Bessere gewinnen!

Solch „alte“ Abfüllungen sind keinesfalls alltäglich und wir versprechen uns extrem viel davon, gerade wenn man mal ein wenig in der Base stöbert und Notes/Bewertungen dazu liest.

Können die Old School Bottlings wirklich soweit davon ziehen, sind sie wirklich soooo viel besser wie immer gesagt wird, oder sind die Aktuellen gar nicht so schlecht?

Runde 1

In der ersten Runde treffen zwei Generationen aus der Destillerie Glengoyne aufeinander. Auf der einen Seite der Glengoyne 17 Year Old aus den 1980er Jahren – eine alte Abfüllung, die oft für ihre tiefen Sherry-Aromen bekannt ist. Noten von Rosinen, dunklem Karamell, reifen Äpfeln und etwas Leder steigen in die Nase. Am Gaumen vollmundig und rund, mit viel Trockenfrucht, Toffee und einer würzigen Eichenstruktur, die typisch für ältere Sherryfassreifungen ist.

Auf der anderen Seite steht der Glengoyne 18 Year Old in der neuen Ausstattung von 2025. Ebenfalls stark vom Sherryfass geprägt, jedoch meist etwas eleganter und moderner abgestimmt. Süße Trockenfrüchte, Honig, Vanille und Orangenschale treffen hier auf eine feine Würze und seidige Eiche.

Steckt in der alten 17-jährigen Abfüllung noch ein ganz besonderer Charakter vergangener Zeiten – oder zeigt die neue 18-jährige Version, wie gut Glengoyne heute sein kann?

Ein Vergleich, der definitiv Spannung verspricht.

Runde 2

In Runde zwei geht es zur Insel Islay – allerdings ohne Rauch. Zwei klassische Abfüllungen aus der Brennerei Bruichladdich treten gegeneinander an.

Der Bruichladdich 15 Year Old ist ein typischer Vertreter des eleganten Hausstils: maritim, frisch und gleichzeitig komplex. In der Nase finden sich Vanille, Zitrusfrüchte, etwas Malz und eine leichte salzige Brise. Am Gaumen cremig mit Noten von Honig, reifen Birnen, etwas Eiche und einem Hauch Gewürz. Der Abgang bleibt angenehm weich und leicht mineralisch.

Der Bruichladdich 16 Year Old geht oft noch einen Schritt weiter in Richtung Tiefe. Mehr Reife bringt zusätzliche Noten von Karamell, reifen Früchten, Malzsüße und feiner Würze. Die Textur wirkt meist etwas dichter, während die maritime Frische der Brennerei trotzdem erhalten bleibt.

Welche Abfüllung zeigt hier den schöneren Balanceakt zwischen Frische und Reife?

Ein spannendes Duell zweier unterschätzter Klassiker.

Runde 3

Zum Abschluss wird es rauchig – und zwar richtig. Zwei Versionen des legendären Zehnjährigen aus der Destillerie Ardbeg stehen sich gegenüber.

Der Ardbeg Guaranteed 10 Year Old ist eine ältere Abfüllung, die oft für ihre intensive Torfrauchnote und ihre kräftige Struktur geschätzt wird. In der Nase dominieren Lagerfeuerrauch, Teer, Zitrone und eine salzige Meeresbrise. Am Gaumen kraftvoll mit Rauch, schwarzem Pfeffer, Malzsüße und einem Hauch medizinischer Noten. Der Abgang ist lang, rauchig und trocken.

Der Ardbeg 10 Year Old aus der heutigen Produktion bleibt ein moderner Klassiker. Frischer Torfrauch, Zitrusfrüchte, Vanille und maritime Noten verbinden sich mit einer cremigen Textur. Rauchig, lebendig und gleichzeitig erstaunlich ausgewogen.

Kann die ältere „Guaranteed“-Abfüllung mit noch mehr Intensität und Charakter überzeugen – oder zeigt der aktuelle 10-jährige, warum er bis heute einer der beliebtesten Islay-Whiskys ist?

Ein rauchiges Finale für dieses Whisky-Battle.

Am 29.04.2026 um 20:00 Uhr geht’s los!

Man kann es aber natürlich auch im Nachhinein ohne Probleme oder Einschränkungen noch abschauen bzw. nachholen.

Das 6x2cl Set bekommt ihr für 39,90€

Hier geht es direkt zum Tasting-Set