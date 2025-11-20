Ein Ausblick auf die kommende Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE 2026

Es fühlt sich zwar an, als wäre es noch eine Ewigkeit hin bis zur Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE 2026, aber in Wirklichkeit ist es schon Anfang Februar soweit: Dann öffnet die nach eigenem Bekunden tonangebende Messe Europas wieder ihre Pforten. Wie immer wird man dort jede Menge Whisky und andere Spirituosen, Fans und Fachleute und neue Whiskyfreunde wie alte Hasen finden.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die kommende Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE 2026 gibt die nachfolgende Presseaussendung:

THE VILLAGE 2026: Ausblick auf die Whisk(e)y-Messe Nürnberg

Die Whisk(e)y-Messe Nürnberg THE VILLAGE ist die tonangebende Messe Europas: Am 7. und 8. Februar (Pre- Opening am 6. Februar) findet die nächste Ausgabe von THE VILLAGE in der Halle 12 der Messe Nürnberg statt. Die Tickets sind bereits jetzt online erhältlich, zahlreiche Master Classes sind ebenfalls bereits buchbar. Neu ist, dass mit allen THE VILLAGE-Online-Tickets kostenlos die öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten VGN-Gebiet genutzt werden können.

Über 3.000 verschiedene Whisk(e)ys sorgen bei THE VILLAGE für eine einzigartige Auswahl und machen die Messe zum wichtigsten europäischen Treffpunkt der Whisk(e)y-Szene. Die R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON überzeugt mit rund 500 verschiedenen R(h)ums. Erstmals gibt es neben der exklusiven THE VILLAGE Limited Edition auch eine exklusive PUEBLO DEL RON Limited Edition. Der THE VILLAGE Messe-Whisk(e)y ist in diesem Jahr ein 16 Jahre alter Heaven Hill. Der PUEBLO DEL RON Messe-R(h)um ist ein neun Jahre alter Trinidad Tobago Rum von einer Lost Distillery. Beide Spezialabfüllungen sind streng limitiert und nur bei THE VILLAGE 2026 erhältlich.

Szene-Treff für Experten, Liebhaber und alte Bekannte

Zu den rund 220 Ausstellern von THE VILLAGE 2026 zählen unter anderen beliebte Anlaufstellen, wie Alba Import, Bacardi, Destillerie Kammer-Kirsch, DIAGEO, Eggers & Franke, Hanseatische Weinhandelsgesellschaft, Haromex, Kirsch Import, Moët Hennessy, Perola, Prineus, Sierra Madre, Whiskymax, Whyte and Mackay und whiskyfaessla.de. Darüber hinaus sind auch einige Neuaussteller mit dabei, wie beispielsweise Mike’s Whiskeyhandel, Spirits4all und WhiskyJason mit Highlights aus Amerika, 64° Reykjavík Distillery aus Island, Pfanner & Gutmann sowie Brennerei Farny aus Deutschland.

Treffpunkt: THE VILLAGE Market

Im THE VILLAGE Market gibt es Essen und Getränke, so sorgen Guinness, Haggers, Backschinken, schottische Eintöpfe, Pralinen und Scones für die passende Begleitung zum Whisk(e)y. Handgemachtes und Accessoires bringen den britischen Lifestyle auf die Messe, es gibt beispielsweise Kilts, mundgeblasene Gläser, Möbel aus Whiskyfässern, traditionelle Kopfbedeckungen und Kunsthandwerk aus Holz. Auf der Bühne spielen an allen Messetagen beliebte Bands live Musik.

Sonderthema von THE VILLAGE 2026 ist Panamerika. Um das zu feiern, wartet auf die Besucher eine Bar mit Whiskey Sour sowie eine spezielle Auswahl an Whisk(e)y und R(h)um aus Panamerika. Original amerikanische Autos bringen das passende Flair auf die Messe.

THE VILLAGE Garden

Im Außenbereich der Messe ist die VILLIGER Cigar Lounge sowie ein Irish-Pop-up-Pub mit Guinness und Cider im Angebot. Darüber hinaus erwartet die Besucher hier Streetfood, wie klassische Fish & Chips, Falafel und Schawarma sowie asiatische Spezialitäten.

Tickets – NEU mit ÖPNV-Nutzung

Whisk(e)y-Liebhaber und Experten können sich bereits jetzt ihr Ticket für THE VILLAGE 2026 sichern. Erstmals können Besucher mit Online-Tickets zur An- und Abreise die öffentlichen Verkehrsmittel im gesamten Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) kostenlos nutzen. Neben den Tagestickets für die Messe gibt es wieder eine limitierte Anzahl an Tickets für das exklusive Pre- Opening am Vorabend der Messe. Hier haben Kenner und Liebhaber bereits vorab die Chance, Raritäten zu ergattern und das Wiedersehen mit der Whisk(e)y-Szene zu feiern. Mit den Pre- Opening-Tickets ist der Zutritt an allen Veranstaltungstagen möglich. Jeder Besucher erhält ein Whisk(e)y-Glas inklusive Glashalter.

Ein exklusives Geschenk: VIP-Pre-Opening-Tickets

Die Besitzer der limitierten VIP-Pre-Opening-Tickets dürfen bereits eine Stunde vor dem offiziellen Start das Pre-Opening besuchen und sind zum „Meet & Greet“ mit den Machern eingeladen. Darüber hinaus beinhaltet das VIP-Pre-Opening-Ticket eine Flasche des offiziellen Messe-Whisk(e)ys und für die „VIPs“ gibt es die Möglichkeit, den Messe-R(h)um vorab zum vergünstigten Preis zu erwerben.

Master Classes und Basic Seminare

Wie gewohnt bieten die Master Classes neben dem Messegeschehen die fachliche Tiefe für Kenner und Genießer. Die Tickets für die exklusiven Tastings mit Experten, Brennern und Importeuren sind im Ticketshop von THE VILLAGE erhältlich. Die Master Classes decken verschiedene Geschmacksrichtungen und Vorlieben ab und stellen verschiedene Destillerien und Whisk(e)ys in den Mittelpunkt. Im Programm stehen unter anderen Master Classes zu Themen wie „Springbank: 5 Generations. 1 Family. 3 Malts”, “Glen Scotia – The deconstruction of Victoriana” und “Masters of Oloroso Sherry Cask” sowie die beliebte Master Class „Whiskyfaessla & friends“.

Der Zutritt zur Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE ist erst ab 18 Jahren gestattet. Veranstalter der Whisk(e)y-Messe THE VILLAGE und der R(h)um-Messe PUEBLO DEL RON ist der Nürnberger Messeveranstalter AFAG.

Aktuelle Informationen unter www.whiskey-messe.de