Wenn ab heute in München die München Spirits stattfindet, dann ist Tilo Schnabel aka The Caskhound mit dabei – und natürlich auch mit einer speziellen Messeabfüllung: Es ein 11 Jahre alter Benrinnes aus einem speziell für Messeabfüllungen reservierten Fass – und die letzte Gelegenheit, diesen Whisky aus einem Australian Red Wine Barrique zu ergattern.

Mehr dazu untenstehend:

Schottischer Charakter, australische Power: THE CASKHOUND glänzt mit limitierter Messeabfüllung auf der MÜNCHEN SPIRITS

Anlässlich der MÜNCHEN SPIRITS verwandelt sich vom 21. bis 23. November 2025 die eindrucksvolle Wappenhalle München wieder in einen Treffpunkt für Genießer – und auch Tilo Schnabel, vielen besser bekannt als THE CASKHOUND, ist selbstverständlich mit von der Partie!

Neben spannenden Neuheiten und ausgewählten Raritäten haben Tilo und sein Team etwas ganz Besonderes vorbereitet: Die zweite Hälfte eines ausschließlich für Messeabfüllungen reservierten Fasses wurde nun für die MÜNCHEN SPIRITS auf Flaschen gezogen. Das streng limitierte MESSE BOTTLING ist ein BENRINNES, der seine komplette Reifezeit von 11 Jahren im seltenen Australian Red Wine Barrique verbrachte. Dieser vollmundiger Speysider kam schon bei seiner Premiere in Leipzig sehr gut an – und auch bei den Münchener Whiskyfreunden wird er garantiert für leuchtende Augen und begeisterte Gaumen sorgen!

Benrinnes Australian Red Wine Cask – intensiv, aromatisch, ausdrucksstark

Über ein Jahrzehnt Vollreifung im Red Wine Barrique aus Down Under haben ein intensives Aromen-spiel geschaffen: in der Nase zeigen sich Würze, Sandelholz, rote Früchte, Quittengelee, Himbeeren und feine Vanille, begleitet von Anklängen an Harz, Tabak und florale Nuancen. Am Gaumen ist er rund und weich, gleichzeitig aromatisch und präsent – reife Aprikosen, dunkle Beeren, Rotweinanklänge, Bitterschokolade und ein Hauch Karamell. Das Finish ist lang, wärmend und angenehm trocken, mit Kakao, roten Trockenbeeren, Zimt, Leder und eleganter Eichenwürze.

Der markante Speyside Malt zeigt sich hier mit 56,2 % Vol. authentisch und unverfälscht. Von dieser Messeedition existieren nur 30 Flaschen, und die sollten unbedingt im Glas landen, statt im Regal zu verstauben – zügiges Zugreifen lohnt sich!

MÜNCHEN SPIRITS – MESSE BOTTLING: BENRINNES

Speyside Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre alt (Distilled: 15/09/2014

Bottled: 22/09/2025)

56,2 % Vol.

Matured in an Australian Red Wine Barrique

Non Chillfiltered

Natural Color

Cask Strength

Auflage: 30 Flaschen à 0,5 l

à 0,5 l Messepreis: 45,00 Euro

Beim CASKHOUND fließen Neugier und Leidenschaft direkt ins Glas: Wenn Tilo Schnabel einschenkt, entstehen Gespräche, Lachen und echte Begegnungen unter Whiskyfreunden. Wer besondere Tropfen zu ehrlichen Preisen sucht, sollte hier unbedingt vorbeischauen.

Neugierig auf mehr? Eine Liste unserer Handelspartner finden Sie in unserem Shop unter www.thecaskhound.de – oder melden Sie sich dort für den Newsletter an, um immer über neue Bottlings informiert zu bleiben.