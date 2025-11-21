SLYRS erneut an der Spitze der deutschen Whiskywelt: Auszeichnung als Best Whisky Distillery National

Die Destillerie SLYRS freut sich über eine schöne Auszeichnungim Rahmen der Germany’s Best Whisky Awards 2026: Die bayerische Brennerei am Schliersee wurde von den Redakteuren und Lesern vom Whisky Botschafter zur Best Whisky Distillery National gewählt.

Was man bei SLYRS dazu sagt, lesen Sie hier in der Aussendung der Destillerie:

SLYRS erneut an der Spitze der deutschen Whiskywelt

Die Whiskypioniere aus Oberbayern gewinnen Award als Best Whisky Distillery National

Schliersee 17. November 2025 – Die SLYRS Bavarian Whisky Distillery wurde bei den Germany’s Best Whisky Awards 2026 des Magazins Der Whisky Botschafter als Best Whisky Distillery National ausgezeichnet. Eine Auszeichnung, die heute als bedeutendster Preis der deutschsprachigen Whisky Szene gilt und den Stellenwert der Gewinner unterstreicht.

Die Jury aus unabhängigen Experten und Autoren des Magazins wählte im Vorfeld fünf Destillerien aus, die im Jahr 2025 durch besondere Leistungen hervorgetreten sind. Im finalen Voting flossen zusätzlich die Stimmen der Leser und der Community ein. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgte im Rahmen der 25. InterWhisky in Wiesbaden.

Für SLYRS ist diese Ehrung weit mehr als ein Titel. Sie bestätigt erneut die Vorreiterrolle, mit der die Destillerie seit über zwei Jahrzehnten den Weg für deutschen Whisky prägt. Handwerkliche Konsequenz, regionale Verwurzelung, ein Blick für Innovation und der Anspruch, Qualitätsmaßstäbe zu setzen, bestimmen die Philosophie der Oberbayern seit der Gründung.

Steffen Brandt, Co-Geschäftsführer Sales und Marketing:

„Die Auszeichnung macht sichtbar, wofür SLYRS steht. Sie ist der Verdienst unseres gesamten Teams, denn nur durch den Einsatz aller kann man einen solchen Preis gewinnen. Wir verbinden Heimat, Handwerk und Kreativität zu einem Produkt, das die deutsche Whiskylandschaft prägt, und dieser Award bestätigt unseren gemeinsamen Anspruch.“

Hans Kemenater, Co-Geschäftsführer und Master Distiller ergänzt:

„Dieser Preis ist eine besondere Bestätigung für alles, wofür wir am Schliersee seit Jahren stehen. Wir wollen Whisky herstellen, der ohne große Worte überzeugt – handwerklich präzise, mit konsequentem Nachhaltigkeitsgedanken und einem Erlebnis, das man bei uns vor Ort direkt spüren kann.“

Mit dem Titel Best Whisky Distillery National setzt SLYRS ein weiteres Ausrufezeichen und zeigt erneut dass herausragender Whisky aus Bayern kommt und im internationalen Vergleich bestehen kann.

SLYRS – Bavarian Whisky Distillery Die Whisky Pioniere aus Oberbayern

Seit 1999 setzt SLYRS Maßstäbe in Sachen Whisky-Kompetenz. Mit viel Liebe zum Detail entsteht in der einzigartigen Destillerie am Schliersee ein Original im Herzen der bayrischen Alpen: der SLYRS. Die SLYRS Whisky Destillerie steht als Manufaktur für Produkte höchster Qualität. Die Whisky-Pioniere aus Oberbayern sind echte Überzeugungsbrenner. Denn die absolute Leidenschaft mit der die SLYRS Destillateure ihr Handwerk betreiben ist die Voraussetzung für die einzigartige Qualität der mehrfach international preisgekrönten Whiskys und Liqueure. Doch als einer der größten Whisky-Hersteller Deutschlands ruht sich SLYRS darauf nicht aus.

Authentizität spielt bei SLYRS eine große Rolle. Deshalb wird für den SLYRS Whisky nur bestes bayrisches Getreide und reines Alpenquellwasser aus den Schlierseer Bergen verwendet. Die gesamte Herstellung und Fassreifung erfolgen vor Ort, was dem SLYRS einen durch und durch regionalen, oberbayrischen Charakter gibt.

Stetig entwickeln sich die Whisky-Pioniere weiter und erhalten ihre Vorreiterrolle auf dem deutschen Whisky-Markt aufrecht. Mit Mut, Ideenreichtum und bayrischem Charme streben sie nach vorne – für viele weitere, leidenschaftliche SLYRS WhiskyKreationen höchster Qualität, die am Schliersee daheim und in der Welt zu Hause sind.