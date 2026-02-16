TTB-Neuheiten: The Macallan A Night On Earth: The Finale; The GlenDronach Aged 56 Years

The Macallan’s Reise von Schottland aus nach Jerez und Neuseeland wird ihr Ende in New Orleans finden. Denn in der us-amerikanischen TTB-Datenbank sind die Label von The Macallan A Night On Earth: The Finale aufgetaucht. Ebenfalls entdecken konnten wir die Etiketten zu The GlenDronach Aged 56 Years. Doch zunächst zum Ende der Serie A Night On Earth:

In einer Zusammenarbeit mit der in New Orleans geborenen und aufgewachsenen Künstlerin Hill Spriggins entsteht The Macallan A Night On Earth: The Finale. Die Label des mit 43 % Vol. abgefüllten Ende der Reihe finden Sie hier, diese kündigen uns einen Whisky „mit Noten kräftiger Gewürzen, cremiger Vanille und spritziger Orange“ an:

In collaboration with New Orleans artist Hill Spriggins, The Macallan A Night On Earth, The Finale pays hommage to the diverse culture an spirit of New Orleans at New Year. This special whisky, a delicate balance of sweetness an warmth, through notes of rich spice, creamy vanilla and vibrant orange, brings Hills memories of bright lights, cherished moments and rhythmic street life alive through her unmistakable artistry.

Keinerlei Tasting Notes sind auf den Etiketten des The GlenDronach Aged 56 Years zu finden. Der mit 44,9 % Vol. abgefüllte Whisky erscheint in einer Auflage von 200 Flaschen, deren Label so aussehen werden: