Compass Box kündigt Compass Box Hedonism The Muse 2026 an

Scotch whisky maker Compass Box wird auch in diesem Jahr eine neue Ausgabe seines Blended Grain Scotch Whisky Hedonism veröffentlichen. Für Compass Box Hedonism The Muse 2026 verwendete Angela D’Orazio, Creative Director Whisky Making bei Compass Box, einige der ältesten Komponenten, die jemals für Hedonism verwendet wurden. Sie enthält einen 30 Jahre alten Grain Whisky der Strathclyde Distillery sowie 20 bis 24 Jahre alte Grain Whiskys der Port Dundas und Cameronbridge Distilleries. Zusätzlich seien, wie bei The spirits business zu lesen ist, auch historische Blended Grain-Partien und eine neue Sherryfass-Komponente enthalten.

Mit 46 % Vol. bietet der Whisky Aromen von Nelken-Früchtekuchen, Datteln und Toffee, abgerundet durch Kaffee und Kakao-Sahne. Compass Box Hedonism The Muse 2026 kann ab dem 24. Februar exklusiv bei Master of Malt vorbestellt werden. Der allgemeine Verkaufsstart folgt am 1. März. Die weltweit auf 13.126 Flaschen limitierte Abfüllung kostet £90 (dies wären etwas mehr als 100 €) für eine 700-ml-Flasche.

Auf der kommenden Hedonism The Muse 2026 Edition ist Karen Gillan abgebildet. Die in Inverness geborene schottische Schauspielerin ist bekannt aus Filmen wie Jumanji: Welcome to the Jungle, „Avengers: Infinity War“ und „Avengers: Endgame“ sowie aus Marvels „Guardians of the Galaxy“-Reihe. Das Compass Box The Muse-Etikett ist von Emma Hack gestaltet. Bekannt ist sie aufgrund ihres Musikvideo zu Gotyes „Somebody That I Used to Know“.