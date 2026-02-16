Lady of the Glen Live Tasting #1 am 11.03.2026 von und mit Simple Sample

Der unabhängige Abfüller Lady of the Glen stellt beim Live Tasting von und mit Simple Sample am 11. März sechs seiner Abfüllungen vor. Das 6x2cl Set des Lady of the Glen Live Tasting #1 ist momentan zum Sonderpreis von 29,90 € erhältlich.

Mehr in der Aussendung, die wir Simple Sample erhalten haben:

Lady of the Glen Live Tasting #1 – 11.03.2026 – 6x2cl Set von und mit Simple Sample

Hallo liebe Whisky Freunde.

Freut euch auf ein spannendes Line-up eines unabhängigen Abfüllers, der für Qualität, Charakter und ehrliche Whiskys steht. Von jungen, kraftvollen Abfüllungen bis hin zu Whiskys mit bis zu 21 Jahren Reifezeit – dieses Tasting bietet eine großartige Bandbreite für Genießer und Nerds gleichermaßen.

Im 6x2cl Set geht es um folgende Abfüllungen:

Mannochmore – 11 Jahre – 2014/2025 – Lady of the Glen – 60,3 % Vol.



Teaninich – 21 Jahre – 2004 – Lady of the Glen



Glen Scotia – 8 Jahre – 2016 – Lady of the Glen



Linkwood – 10 Jahre – 2015 – Lady of the Glen



Royal Brackla – 13 Jahre – 2011/2025 – Tawny Port Cask – Lady of the Glen – 56,9 % Vol.



St. Bridget’s Kirk – Batch 5 – Blended Malt Scotch Whisky – Lady of the Glen – 48,5 % Vol.

Das Live Tasting findet am 11.03.2026 statt

Start: 20:00 Uhr

Live auf YouTube / Facebook – kann aber natürlich auch jederzeit im Nachhinein angeschaut werden.

Das 6x2cl Set kommt zu euch nach Hause:

Normalpreis: 40,90 €

Sonderpreis: 29,90 €

Nicht vergessen – unbedingt den 11.03.2026 um 20:00 Uhr vormerken

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf dieses erste Lady of the Glen Tasting und einen genussvollen Abend mit euch.

Zum Set!