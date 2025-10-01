Dalmore enthüllt die Red Wine Cask Edition als dritten Release in der Cask Curation Series

Die Destillerie Dalmore hat ihren dritten Release der Cask Curation Series vorgestellt (wir hatten die Label dazu schon im Januar in der TTB-Datenbank entdeckt): Drei Bottlings der Red Wine Cask Edition im Alter von 24, 34 und 43 Jahren, die unter der Kuratierung von Richard Paterson OBE in Weinfässern aus der Rhone-Region im Südosten Frankreichs, genauer gesagt in Châteauneuf-du-Pape-Fässern vom Weingut Château Mont-Redons, gereift wurden. Der Clou daran: Nach der Vollreifung in diesen Fässern wurden sie nochmals in Fässern aus dem gleichen Weingut und mit der gleichen Vorbelegung, allerdings vom Jahrgang 2023, nachgereift.

Richard Paterson meinte dazu:

“We are truly passionate about the art of cask curation, and the flavours that can be created with The Dalmore’s unique spirit, when using casks from the finest wineries and bodegas. Red wine casks have played an integral role in shaping The Dalmore’s success, so it felt fitting to release some very rare expressions as part of the Cask Curation Series.”

Sehen wir uns die Abfüllungen im einzelnen an:

Der 24 Jahre alte Whisky wurde mit 40,7% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Die Tasting Notes dazu lesen sich wie folgt:

The Aroma: Rich honey, sweet citrus, hints of orchard fruits, and delicate spice

The Palate: Red berries, crème brulee, orange zest, and hints of dark toffee

The Finish: Toffee, mandarin, lightly roasted coffee, and soft exotic spices

Der 34 Jahre alte Whisky wird aromatisch wie folgt beschrieben (er ist mit 40,5% vol. Alkoholstärke abgefüllt:

The Aroma: Subtle floral notes with hints of forest fruits, vanilla, Seville orange, and wood spice

The Palate: Rich dark berries, stone fruits, vanilla, and gentle wood spice

The Finish: Warm honey, white chocolate, wood spice, and a touch of liquorice

Der älteste der drei Whiskys ist 43 Jahre alt, seine Alkoholstärke beträgt 40,3% vol. – und so lesen sich dessen Tasting Notes:

The Aroma: Dried fruit, orange marmalade, manuka honey, and antique leather

The Palate: Forest berries, dark chocolate, with hints of honeyed mango, and warming spice

The Finish: Dark fruit, cocoa with a hint of espresso, and aged wood spice

Die drei Whiskys, die nur im Set angeboten werden (die Box dazu wurde vom italienischen Koffermacher AB Florence hergestellt), sind auf 150 Sets limitiert. Wer ein solches erwerben will, muss dafür umgerechnet 41.500 Euro auf den Tisch legen.