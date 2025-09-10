Bimmerle Private Distillery (Evermann Whisky) startet internationale Zusammenarbeit mit UB thirsty

Die Bimmerle Private Distillery ist unter Whiskyfreunden für ihre Evermann Whiskys bekannt. Diesen will sie nun, zusammen mit ihren anderen Destillaten, international stärker präsent machen – und setzt dabei auf die Zusammenarbeit mit UB Thirsty, die die Exportbestrebungen professionell unterstützen soll.

Wie man neben der Kooperation noch weitere Schritte dazu setzt und warum man UB Thirsty als Partner gewählt hat, lesen Sie untenstehend:

Bimmerle Private Distillery startet internationale Zusammenarbeit mit UB thirsty

Die Bimmerle KG freut sich, die neue Partnerschaft mit UB thirsty bekannt zu geben. Das Unternehmen aus Moers wird künftig als Exportagentur für die Bimmerle Private Distillery agieren und den internationalen Vertrieb des Markenportfolios strategisch begleiten.

Sasbach, 08.09.2025. In den vergangenen Jahren ist die Bimmerle KG stark gewachsen, hat ihr Portfolio erfolgreich erweitert und gehört unter anderem mit Needle Blackforest Gin und Lörch Obstbränden zu den führenden Marken im jeweiligen Segment. Mit Evermann Whisky, Wood Stork Rum und der Don Pasquale Likörrange strebt das Unternehmen ähnliche Erfolge an – unterstützt durch den flächendeckenden Außendienst sowohl im Off-Trade als auch im On-Trade.

Der Export ihrer Spirituosen ist für die Bimmerle KG kein unbekanntes Geschäft: Bereits seit einigen Jahren verzeichnet das Unternehmen erfolgreiche Auslandsgeschäfte. Mit der Teilnahme an internationalen Fachmessen wie der ProWein Düsseldorf wurden wichtige Kontakte geknüpft und das Fundament für weiteres Wachstum gelegt.

Mit der Kooperation mit UB thirsty geht die Bimmerle KG nun den nächsten Schritt: die Professionalisierung des internationalen Geschäfts. Parallel zum Aufbau einer eigenen Exportabteilung bringt UB thirsty umfassende Expertise und ein starkes Netzwerk ein. Das von Udo Bruns, ehemals Director International Business bei Underberg und Veltins, gegründete Unternehmen wird durch David Williamson, zuvor Export Director bei Krombacher und Kaiserdom Specialitäten, unterstützt.

Zusammen mit Rebecca Benz, die den Aufbau und die Leitung der Exportabteilung bei der Bimmerle KG verantwortet, wird UB thirsty den internationalen Vertrieb systematisch ausbauen und die passenden Partner für die globalen Märkte gewinnen.