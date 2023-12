Vielleicht sind Ihnen Theo und Wilhelm Evermann bereits im Fernsehen begegnet. Denn die Bimmerle Private Distillery erweckte ihre beiden Evermann Whisky-Sorten Theo, ein Blended Whisky, und Wilhelm, ein Single Malt, gemeinsam mit Sons of Motion Pictures für einen TV Spot zum Leben.

Mehr zu diesem Spot (den wir auch hier eingebunden haben), wie dieser zustande kam sowie zu Theo Evermann und Wilhelm Evermann in der folgenden Presseaussendung, die wir von der Bimmerle Private Distillery erhalten haben:

Mittelstand macht jetzt KI – So hauchen die Bimmerle Private Distillery & Sons of Motion Pictures einer Whiskybrand Leben ein

Im Sommer 2022 hat die Bimmerle Private Distillery ihren EVERMANN Whisky mit den zwei Sorten Theo, Blended Whisky, und Wilhelm, Single Malt, gelauncht. Jetzt folgt der erste TV Spot der Brand. Durch eine KI erwachen die Whisky-Charaktere nun zum Leben.

Sasbach,19.12.2023. Unter der Marke EVERMANN vertreibt die Bimmerle Private Distillery seit Juni 2022 zwei Schwarzwald Whiskys. Der Blended Whisky THEO EVERMANN mit 40%vol steht für den amerikanisch-inspirierten Abenteurer mit hoher Mixability. WILHELM EVERMANN, der Single Malt Whisky mit 42% vol, verkörpert den traditionsbewussten Schwarzwälder.

Bei Bimmerle war mit Launch der Marke klar, dass die Produkte durch ihr einzigartiges Fassmanagement für zwei unterschiedliche Charaktere der EVERMANN Familie stehen werden und die Kommunikation genau die Schnittstelle zwischen Produkt und Charakter werden muss.

„Unser Briefing an die Agenturen war einfach: Wir suchen jemanden, der es schafft, unsere Realwelt, also Produkt, Herstellung und Vertrieb und die fiktive Charakterwelt von Theo und Wilhelm, in Form von zwei unterschiedlichen Darstellungsweisen mit viel Charme und Witz zu verbinden. Gematcht hat es dann direkt bei den SONS und der spannenden und vielfältigen Nutzung einer KI. Für uns war klar, dieser Spot darf etwas riskieren und mutig sein und das Thema KI barg genau dieses Abenteuer,“ so Ann-Kathrin Metzner, Head of Marketing.

Geschäftsführer und Regisseur Roman Rögner der Sons of Motion Pictures GmbH ist vom KI-Einsatz seines Teams begeistert. „Wir haben die Personen zwar real abgefilmt, Teile des Skripts, die visuellen Motive und die sehr aufwendigen Texturen der Menschen wurden dann aber von der KI maßgeblich unterstützt. Man darf dabei natürlich nicht vergessen, wie viel Manpower von Kreativkonzept, über Kundenkontakt bis hin zum Endprodukt als Basis noch benötigt wird,“ so Rögner.

Für die Verbreitung des Spots setzt Bimmerle auf den langjährigen Partner crossvertise GmbH. Gemeinsam wurde eine umfassende Kampagnenstrategie entwickelt, welche den potenziellen Kundinnen und Kunden vom Endgerät zum POS leitet. Ausgespielt werden der Spot und die angebundenen Contentpieces u.a. im TV beim Sender DMAX, im Connected TV auf den Streamingplattformen Netflix, Sky, RTL+, Joyn, Samsung TV Plus, DAZN und Freevee und sowie am POS durch DOOH- und OOH-Motive.

Da bleibt nur noch eine Frage zu stellen: „Und welcher EVERMANN bist du?“.