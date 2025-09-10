Die irische Túatha Dé Danann-Serie von whic.de wird mit König Nuada fortgesetzt

Nach einiger Sommerpause gibt es wieder einen „Whicwoch“ – und heute setzt der deutsche Versandhändler und unabhängige Abfüller whic.de seine irische Túatha Dé Danann-Serie mit einem 11 Jahre alten Whiskey fort – dem Nuada, der der König der Túatha Dé Danann ist.

Mehr über die Neuerscheinung aus de Rumfass, natürlich mit den Tasting Notes, können Sie wie immer bei uns zuerst lesen:

EXTRA FRUCHTIG: DER NEUE TÚATHA DÉ DANANN

Cremiger Irish Whiskey mit intensivem Rum Cask Finish

Mit einem limitierten 11-jährigen Tropfen geht die beliebte Irish Whiskey Serie von whic heute endlich weiter. Gewidmet ist die Abfüllung Nuada – dem König der Túatha Dé Danann – verspricht bereits der Look der Flasche edlen Genuss. Sobald der leuchtend-goldene Whiskey ins Glas fließt, wird schnell klar: Hier kommen Fans süßer Dessert-Aromen voll auf ihre Kosten.

Porridge mit Beeren, Honig-Mandel-Müsli und Apfelkompott mit Zimt bestimmen das Aroma. Mit cremiger Geschmeidigkeit wird der Gaumen von Streuselkuchen, Pflaumen und Himbeeren verwöhnt, während sich würziges Roggenbrot und dunkle Schokolade ausbreiten. Pfeffer und süßer Espresso prägen den Nachklang gemeinsam mit Trauben und Hefenoten.

Bei kräftigen 55% Vol. können sich Genießer dem vielschichtigen Geschmackserlebnis hingeben, das – wie immer bei whic – ohne Farbstoffe und Kühlfilterung auskommt. Irish Whiskey pur und natürlich. Von Nuada gibt es nur 309 Flaschen, die ab sofort exklusiv bei whic erhältlich sind: whic.de/tuatha-de-danann

„Das Rum Fass Finish passt einfach perfekt zum Irish Whiskey – noch mehr Frucht und würzige Süße zaubern ein schönes Aromen-Ensemble ins Glas. Ein leckerer Dessert-Whiskey, der Kenner beeindrucken wird und der sich gut mit Freunden genießen lässt.“ Arne Wesche, Gründer der whic GmbH

Über Túatha Dé Danann

Die erste eigene Irish Whiskey Serie von whic haucht den irischen Göttern, den Túatha Dé Danann, flüssiges Leben ein. Die aufregende Reise in die Anderswelt hat begonnen und wird ganz neue Seiten von Irish Whiskey mit unterschiedlichsten Facetten offenbaren. Jede Flasche ist einem der Götter gewidmet. Goldene Glanzelemente und eine von keltischen Knoten inspirierte Prägung verleihen das verdient edle Antlitz und eine wertige Haptik.

Die Flaschen sind exklusiv bei whic.de erhältlich