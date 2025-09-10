Serge verkostet: Longmorn x3, unabhängig abgefüllt

Mit drei unabhängig abgefüllten Whiskys aus der Speyside-Destillerie Longmorn bestückt Serge Valentin heute seine Verkostung – die drei Bottlings im Alter zwischen 11 und 16 Jahren sind natürlich allesamt Einzelfassabfüllungen und wohl in Fassstärke abgefüllt.

Die Bewertungen können Sie unserer Tabelle entnehmen, die ausführlicheren Tasting Notes der Verkostung finden Sie wie immer hinter der Verlinkung:

Abfüllung Punkte

Longmorn 11 yo (48.5%, Decadent Drinks, Equinox & Solstice Spring 2025 edition, 1st Fill Barrel) 80 Longmorn 16 yo 2008/2025 ‘An Old Giant’ (53%, The Dramming Lads, hogshead + 1st fill oloroso quarter, 121 bottles) 82 Longmorn 16 yo 2008/2025 (53.4%, Maltbarn, sherry cask, 177 bottles) 86