Pernod Ricard mit Glenlivet 60yo „Spira“ bei Distillers One on One – Auktion

Auch wenn Sie für 99,99% der Whiskyfreunde unerreichbar sind, machen Sie auch Freude, ohne sie zu besitzen: Die besonderen und einzigartigen Abfüllungen, die zur Distillers One on One Charity Auktion von den Destillerien eingereicht werden. Eine gute Übersicht über die bislang bekannten Abfüllungen finden Sie hier – heute können wir Ihnen die Informationen zum Glenlivet 60yo „Spira“, der in diesem Artikel noch nicht genauer beschrieben oder abgebildet war, präsentieren:

Der Glenlivet 60yo Spira ist der älteste bislang abgefüllte Whisky aus der Brennerei und sollte laut Erwartungen zwischen 60.000 und 110.000 Pfund einbringen. Sein kunstvoller Decanter soll an die tanzenden Dämpfe in den Stills von Glenlivet und an die Wirbel im Fluss Livet erinnern, sein Geschmack wird wie folgt beschrieben.

„Aromen von hausgemachter Orangenmarmelade, Apfel, Rosinenkuchen, süßer Lakritze, gesalzenem Karamell, Zitronenschale und Earl Grey Tee in der Nase. Am Gaumen findet kan Noten von reifer Birne, süßer Kiwi, Vanillenougat, reifer Aprikose, Heidehonig, gerösteten Pistazien und Zimt.“

Abgefüllt wurde der Glenlivet 60yo Spira in Fassstärke – und so sieht er aus: