Neu: Smoky Scot Island Peat Edition – Orkney Release

Auch in Deutschland wird Aceo mit einer neuen Abfüllung ihres Single Malt Whiskys „Smoky Scot“ in Kürze im Handel vertreten sein: Der Smoky Scot Island Peat Edition: Orkney Release ist mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt und wird wohl, so wie die ebenso alterslose Islay-Version an die 35 Euro kosten.

Aus welcher Brennerei der Whisky stammt, ist nicht auf der Flasche angegeben – es steht auf Grund der Betonung der Rauchigkeit zu vermuten, dass es sich dabei um Highland Park handelt.

In Deutschland wird der Smoky Scot von Kirsch Import vertrieben – wir schätzen, dass wir in den nächsten Newslettern mehr über ihn erfahren und werden Sie natürlich darüber sofort informieren.