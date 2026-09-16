Ab sofort im Handel (sowohl in Ladengeschäften als auch Online) ist der neue The Glenlivet 12 Year Old Provence Edition. Das Besondere an dieser Abfüllung ist, dass ein Teil des Liquieds, das in ihm verwendet wurde, ein Finish in französischen Weinfässern sowie Cru-Classé-Weinfässern aus der Provence erhielt. Die verwendeten Weinfass-Sorten verleihen dem The Glenlivet 12 Year Old Provence Edition laut Pernod Ricard florale und fruchtige Noten.

Was es über den neuen The Glenlivet 12 Year Old Provence Edition sonst noch zu wissen gibt, hat uns Pernod Ricard in der nachfolgenden Pressemitteilung für Sie übermittelt:

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The Glenlivet präsentiert die neue 12 Year Old Provence Edition

Schottische Handwerkskunst trifft provenzalisches Lebensgefühl

Glenlivet, der ikonische Single Malt Scotch Whisky aus dem schottischen Livet Valley, präsentiert heute die 12 Year Old Provence Edition: eine neue Limited Edition, inspiriert von einer Region, die für ihre sonnenverwöhnten Landschaften, ihre lebendigen Aromen und ihre entspannte Lebensart bekannt ist.

Als neueste Abfüllung der Beyond Speyside Series lädt die Provence Edition Whisky-Liebhaber:innen dazu ein, Single Malt durch eine unverkennbar provenzalische Perspektive zu entdecken. Fest verwurzelt in ihrer schottischen Herkunft und zugleich inspiriert vom Charakter Südfrankreichs, zeigt diese Abfüllung, wie ein traditionsreicher Scotch neue Einflüsse aufgreifen kann, ohne dabei seinen charakteristischen Stil zu verlieren.

Unter der Leitung von Cask Master Kevin Balmforth entwickelte das Fass-Expertenteam von The Glenlivet eine für die Marke einzigartige Abfüllung: Der Whisky erhielt ein selektives Finish in drei verschiedenen französischen Weinfasstypen*, darunter seltene Cru-Classé-Fässer von Château Sainte Marguerite in der Provence, einem von nur 18 Weingütern mit der renommierten Auszeichnung Cru Classé des Côtes de Provence.

Für diese Limited Edition wurden Weißweinfässer von Château Sainte Marguerite mit Fässern aus Rivesaltes und Sauternes kombiniert, die jeweils ihren eigenen Charakter einbringen. Die Fässer von Château Sainte Marguerite verleihen dem Whisky frische Zitrusnoten und elegante florale Akzente. Die Fässer aus Rivesaltes sorgen für nussige Nuancen und würzige Wärme, während die Fässer aus Sauternes reichhaltige Aromen von Marmelade und Crème brûlée beitragen.

Das Ergebnis ist ein harmonisch ausbalancierter Single Malt, der die elegant-weiche Signatur von The Glenlivet mit feiner floraler Komplexität und fruchtigen Noten von Obstgartenfrüchten vereint. Weiße Pfirsiche, Nektarinen, Birnen und frische Zitrusnoten werden von dezenten Gewürzakzenten ergänzt und verleihen dem charakteristischen Stil von The Glenlivet einen sonnenverwöhnten Ausdruck.

Kevin Balmforth, Cask Master bei The Glenlivet:

„Mit der Provence Edition wollten wir The Glenlivet an einen unerwarteten Ort führen. Die Herausforderung bestand darin, neue Geschmacksebenen zu schaffen, die von der Provence inspiriert sind, ohne dabei den unverwechselbaren Charakter von The Glenlivet zu verlieren. Durch die sorgfältige Überwachung des Reifungsprozesses und die präzise Balance der Einflüsse von Château Sainte Marguerite-, Rivesaltes- und Sauternes-Weinfässern ist ein Whisky entstanden, der Aromen von Obstgartenfrüchten, elegante florale Noten und außergewöhnliche Komplexität vereint. Er fängt die Lebendigkeit und Eleganz der Provence ein, die als Inspiration für diese Abfüllung dienten.“

Niklas Milesi, Head of Brand Management Deutschland bei Pernod Ricard Deutschland:

„Die Provence Edition erweitert das Portfolio von The Glenlivet um eine außergewöhnliche Limited Edition. Die besondere Kombination französischer Weinfässer eröffnet neue geschmackliche Facetten und zeigt, wie vielseitig Single Malt Whisky sein kann. Für Whisky-Liebhaber:innen bietet sie die Möglichkeit, den charakteristischen Stil von The Glenlivet aus einer neuen Perspektive zu erleben.“

Die The Glenlivet 12 Year Old Provence Edition präsentiert sich in einer hochwertig gestalteten Verpackung, die von den lebendigen Landschaften und der mühelosen Eleganz der Provence inspiriert ist. Kräftige Lavendeltöne, warme Goldnuancen und raffinierte Designelemente greifen die ikonischen Weinberge, die blühenden Felder und das Riviera-Flair der Region auf. Das charakteristische Türkis von The Glenlivet ergänzt die provenzalische Farbwelt und zelebriert das Zusammenspiel schottischer Handwerkskunst und provenzalischer Inspiration in einem Design, das ebenso ausdrucksstark ist wie der Whisky selbst.

Die The Glenlivet 12 Year Old Provence Edition ist ab sofort in Deutschland über ausgewählte E-Commerce-Kanäle sowie im On-Trade erhältlich.

Mehr Informationen auf www.TheGlenlivet.com oder auf Instagram @TheGlenlivet.

*Eine Teilmenge des Whiskys erhielt ihr Finish in französischen Weinfässern sowie Cru-Classé-Weinfässern aus der Provence.