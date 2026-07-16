Serge verkostet: Zwei offizielle Glenlivet

Mit dem Standard der Standards von Glenlivet beginnt Serge Valentin heute seine Verkostung: dem Glenlivet 12yo Double Oak. Mit seinen 40% vol. Alkoholstärke spricht er natürlich vor allem ein breites Publikum an und nicht unbedingt die Whiskykenner (für die hat Glenlivet ganz andere Kaliber parat), aber auch ein Standard sollte Qualität haben, sonst hat eine Destillerie recht rasch Probleme – und die hat er nach Serge Valentin auch. Er nennt ihn ehrlich und ohne irgendwelche Tricks.

Höher berwertet ist eine Abfüllung für „The Whisky Club“, ein 14 Jahre alter Whisky aus dem First Fill American Oak Cask in Fassstärke, leider nur in Australien und Neuseeland erhältlich – der begeister Serge, was man auch an der Bewertung sehen kann.

Hier nun unsere Tabelle zur Verkostung:

Abfüllung Punkte