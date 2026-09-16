Artisianal Spirits Company (SMWS) legt tendentiell positives Halbjahresergebnis vor

Gemischte, aber im Grunde dann doch positive Zahlen kann die Artisanal Spirits Company (Muttergesellschaft der Scotch Malt Whisky Society und der unabhängigen Abfüller Single Cask Nation und J.G. Thomson & Co. für das erste Halbjahr 2026 vorweisen, das mit 30. Juni endete.

Das operative Kerngeschäft (die Marken und die Mitgliedschaft bei der SMWS) wuchs solide, aber das schwächere Geschäft mit Fässern hat das Geschäft negativ beeinflusst. Für das Gesamtjahr (die zweite Hälfte ist meist die stärkere) ist man optimistisch, falls sich die Cask Deals in dieser Zeit ähnlich positiv entwickeln wie im Vorjahr.

Ein paar Zahlen im Überblick und im Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2025:

Der Umsatz ging von 9,7 Millionen Pfund auf 9,2 Millionen zurück – dies aber ausschließlich durch den schwächeren Cask TRade

ging von 9,7 Millionen Pfund auf 9,2 Millionen zurück – dies aber ausschließlich durch den schwächeren Cask TRade Der Branded Umsatz (SMWS, Single Cask Nation usw.) stiegt um 7% von 7,4 auf 7,9 Millionen Pfund

(SMWS, Single Cask Nation usw.) stiegt um 7% von 7,4 auf 7,9 Millionen Pfund Der Umsatz im Fasshandel ging um 43% von 2,3 Milllionen auf 1,3 Millionen Pfund zurück

Bei der SWMS hat man im ersten Halbjahr +3% Mitglieder zu verzeichnen, im August war man bei über 40.000 Mitgliedern. Die Zahl der neu geworbenen Mitglieder stiegt vor allem durch China, die USA und UK um 15% gesamt.

Wenn man die Regionen ansieht, dann sind die beiden Americas der klare Lichtblick: Dort stieg der Umsatz um 44%, die Mitgliederzahl um 8%. Während sich Asien stabilisiert (man rechnet trotz eines Umsatzrückganges von 11% im HJ1 mit einem über das Jahr stabilen Wert), ist Europa umsatzmäßig der Schwachpunkt (UK – 5%, EU -11%). Das liegt vor allem am geänderten Kaufverhalten, wo man eher zu den günstigeren Angeboten greift.

Das Kerngeschäft wächst also, der Risikofaktor für das Unternehmen bleibt allerdings die Entwicklung der Fassverkäufe im 2. Halbjahr – wenn das passt, dann sieht das Gesamtjahr 2026 gut aus, meint der CEO der Artisanal Spirit Company, Andrew Dane:

„Our Branded businesses are growing reflecting the progress and health of the underlying business, up +7% in H1-26 and around +10% year to date to the end of August 2026. Our US business is now on the footing we wanted, with depletions up +8% and the accounting only effect of last year’s route to market change unwinding in H2. Our cost and cash discipline is working. Membership has increased to over 40,000 and, importantly, our members are buying more often and growing in number in every region. Looking ahead, our focus remains on further developing the personalisation experience and leveraging AI tools to enhance the data we hold. Membership is the engine of our business, and we are encouraged by the momentum we are

seeing. Whilst trade cask sales are more weighted to the H2 this year, we are focussed on delivering these at the right price.“

Wer es ganz genau wissen will, findet hier alle Zahlen in einem downloadbaren PDF