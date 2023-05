Whisky im Bild: Die Destillerie Fettercairn

Die Destillerie Fettercairn in den schottischen Highlands ist immer einen Besuch wert – so malerisch wie sie liegt, so interessant wie ihr Innenleben ist.

Wir hatten vor zwei Wochen das Vergnügen, sie dank der Unterstützung des deutschen Importeuers Mack & Schüle genauer in Augenschein nehmen zu können. Zwei Videoberichte dazu finden sie bereits auf unserem Videokanal, heute möchten wir Ihnen die interessante Brennerei im Bild vorzustellen.

Mit auf unserem Rundgang war der professionelle Fotograf Angus MacKinnon, der für uns die Destillerie von innen und außen ablichtete – 87 seiner fantastischen Bilder dürfen wir Ihnen hier als Galerie und Abschluss unserer Berichterstattung von unserem Besuch vorstellen. Viel Spaß mit den Bildern, die durch einen Klick darauf vergrößert werden können!