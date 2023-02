Exklusiv: Lough Ree Distillery erhält Baugenehmigung – Video-Interview mit CEO und Gründer Peter Clancy

Am letzten Dienstag war es soweit: Die irische Lough Ree Distillery in Lanesborough, Co. Longford, am Nordende des Lough Ree gelegen, hat die Baugenehmigung für die neue, größere Destillerie erhalten, die gleich gegenüber der momentan existierenden Mikrobrennerei entstehen soll.

Kunde von dieser Nachricht haben wir direkt von Peter Clancy, Gründer und CEO der Brennerei, die momentan ausschließlich gesourcte Whiskeys verkauft, erhalten, der als Gast auf der Vienna Whisky Convention war, die am Wochenende erfolgreich über die Bühne gegangen ist.

In unserem exklusiven Videointerview sprechen wir mit Peter Clancy über die Pläne für die neue Brennerei (Spatenstich soll noch in diesem Jahr erfolgen), die auch ein Besucherzentrum und ein Cafe enthalten soll, über das Equipment und natürlich über die Pläne für die Zukunft.

Das Video finden Sie untenstehend und auch auf unserem Youtube-Kanal, den zu abonnieren wir natürlich wie immer empfehlen.