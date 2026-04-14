Badisch Brauhaus lädt ein zur 2. Karlsruher Whiskey Messe

Auch in diesem Jahr, nach der erfolgreichen Premiere 2025, findet die 2. Karlsruher Whiskey Messe statt. Am 17. und 18. April erwarten über 30 Aussteller Einsteiger, Genießer, Sammler und Kenner, zusätzlich werden exklusive Tastings, Live-Musik, Cigar Lounge sowie kulinarische Angebote im Badisch Brauhaus in Karlsruhe angeboten.

Weitere Einzelheiten sowie Details zur Messeabfüllung in der Aussendung vom Veranstalter:

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Badisch Brauhaus lädt ein zur Karlsruher Whiskey Messe

Am 17. und 18. April 2026 findet im Badisch Brauhaus in Karlsruhe die 2. Karlsruher Whiskey Messe statt.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr geht die Messe in die zweite Runde und wächst weiter: Zahlreiche Aussteller präsentieren eine große Bandbreite an nationalen und internationalen Whiskeys. Besucher haben die Möglichkeit, sich durch verschiedenste Stilrichtungen zu probieren, direkt mit Experten und Marken ins Gespräch zu kommen und neue Favoriten zu entdecken.

Ein besonderes Highlight ist die exklusive Messeabfüllung 2026:

Ein 10 Jahre gereifter Single Malt, zunächst im Hogshead-Fass gelagert und anschließend im First Fill Rioja Cask veredelt. Kraftvoll, vielschichtig und mit fruchtigen sowie würzigen Noten – eine limitierte Abfüllung, die ausschließlich vor Ort erhältlich ist.

Neben der Whiskey-Vielfalt spielt auch die Kulinarik eine zentrale Rolle: Passend zu den verschiedenen Aromen erwartet die Gäste eine Auswahl an hochwertigen Speisen, die das Genusserlebnis abrunden.

Ergänzt wird die Messe durch geführte Tastings sowie ein stimmungsvolles Rahmenprogramm mit Livemusik, das für eine besondere Atmosphäre sorgt und die Veranstaltung von klassischen Verkostungen abhebt.

Die Karlsruher Whisky Messe richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Genießer und etabliert sich zunehmend als feste Größe in der regionalen Whisky-Szene.

Eventdetails im Überblick:

Datum: 17. & 18. April 2026

Ort: Badisch Brauhaus, Karlsruhe

Weitere Informationen und Tickets:

https://www.badisch-brauhaus.de/whiskeymesse/