Auch im Frühjahr 2026 veranstalteten die Keeper of The Quaich ihre feierliche Zeremonie auf Blair Castle, in dessen Rahmen neue Keeper auf den Quaich eingeschworen wurden. Neu aufgenommen wurde hierbei Markus Heinze, Brand Ambassador bei Glenfiddich – wozu wir natürlich ganz herzlich gratulieren.

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MARKUS HEINZE ALS KEEPER OF THE QUAICH AUSGEZEICHNET

INTERNATIONALE EHRUNG FÜR BESONDERES ENGAGEMENT UM SCOTCH WHISKY

Hamburg / Blair Atholl, März 2026 – Eine besondere Auszeichnung für außergewöhnliches Engagement: Markus Heinze, Brand Ambassador und ausgewiesener Kenner der Scotch-Whisky-Kultur, wurde im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im schottischen Blair Castle in den exklusiven Kreis der Keepers of the Quaich aufgenommen. Damit reiht er sich in eine internationale Gemeinschaft von Persönlichkeiten ein, die sich in herausragender Weise um die Förderung, den Schutz und die weltweite Wertschätzung von Scotch Whisky verdient gemacht haben.

Die Aufnahme in die Keepers of the Quaich gilt als eine der höchsten Anerkennungen der Scotch-Whisky-Industrie. Pro Jahr werden weltweit nur wenige neue Mitglieder ernannt, nach einem mehrstufigen Nominierungs- und Auswahlprozess. Voraussetzung ist unter anderem eine mindestens siebenjährige enge Verbindung zur Branche sowie ein nachhaltiger, persönlicher Beitrag zur Kultur und zum Ansehen von Scotch Whisky.

Die feierliche Induktion fand am 30. März im traditionsreichen Blair Castle in den schottischen Highlands statt – dem historischen Sitz der Herzöge von Atholl und spirituellen Heimat der Keeper-Gesellschaft.

Für Markus Heinze war dieser Moment weit mehr als eine formale Ehrung:

„In den Kreis der Keepers of the Quaich aufgenommen zu werden, ist für mich ein Moment von bleibender Bedeutung. Es ist ein Innehalten – und die Anerkennung eines Weges, der von Leidenschaft, Hingabe und vielen prägenden Begegnungen getragen wurde. Diese Auszeichnung steht für Werte wie Gastfreundschaft, Tradition und echte Verbundenheit, die mich seit vielen Jahren begleiten.“

Als Brand Ambassador bei Glenfiddich prägt Markus Heinze seit Langem das Verständnis für Scotch Whisky über reine Produktkenntnis hinaus. Sein Wirken verbindet fachliche Tiefe mit kulturellem Kontext, persönlicher Vermittlung und einem ausgeprägten Sinn für Netzwerke und gemeinsame Erlebnisse – Werte, die auch das Selbstverständnis der Keepers of the Quaich widerspiegeln.

Die internationale Gesellschaft wurde von der Scotch-Whisky-Industrie ins Leben gerufen, um Persönlichkeiten zu ehren, die sich in besonderem Maße für das weltweit renommierteste Destillat eingesetzt haben. Seit ihrer Gründung wurden mehr als 3.000 Mitglieder aus über 100 Ländern aufgenommen. Weltweit aktive Chapter der Keeper – unter anderem in Deutschland – tragen die Werte der Gesellschaft in die wichtigsten Absatz- und Genussmärkte.

Markus Heinze nimmt die Auszeichnung mit großer Wertschätzung entgegen – und zugleich als Ansporn für die Zukunft: