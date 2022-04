Wolfgang F. Rothe, der auch als „Whisky-Vikar“ bekannte Münchner Priester, ist am vergangenen Sonntag zum Keeper of the Quaich ernannt worden. Wir gratulieren Wolfgang F. Rothe ganz herzlich zu dieser Ernennung, und veröffentlichen hier die Pressemitteilung, die wir von seinem Verlag EOS – Editions Sankt Ottilien erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Wolfgang F. Rothe ist „Keeper of the Quaich”

Hohe Auszeichnung für Münchner Priester

Der auch als “Whisky-Vikar“ bekannte Münchner Priester Wolfgang F. Rothe wurde am 4. April 2022 zum „Keeper of the Quaich“ ernannt. Die feierliche Zeremonie fand auf Blair Castle statt, einem über 800 Jahre alten Schloss in den schottischen Highlands.

Mit der Ernennung zum „Keeper of the Quaich“ („Hüter der Schale“) werden Persönlichkeiten geehrt, die sich um Schottland und seine Whisky-Kultur verdient gemacht haben. Zu den Trägern dieser Auszeichnung gehören bzw. gehörten unter anderem der britische Thronfolger, Prinz Charles, dessen Schwester, Prinzessin Anne, der US-

amerikanische Präsident Ronald Reagan und der schottische James-Bond-Schauspieler Sean Connery.

Wolfgang F. Rothe ist der erste katholische Priester, dem diese Auszeichnung verliehen wurde. In der Begründung dafür hieß es, dass sich der promovierte Theologe und Kirchenrechtler um die Wiederentdeckung der Spiritualität des iro-schottischen Christentums verdient gemacht habe, von dem entscheidende Impulse für die Entstehung der schottischen Whisky-Kultur ausgegangen seien.

Bekannt wurde Wolfgang F. Rothe nicht zuletzt durch seine vier Bücher über die „Spiritualität des Whiskys“, die alle im Verlag EOS – Editions Sankt Ottilien erschienen sind. Das erste dieser Bücher erschien 2016 und trägt den Titel „Wasser des Lebens – Eine Einführung in die Spiritualität des Whiskys“, das jüngste, „Whisky-Wallfahrten II

– Ein weiterer spiritueller Reiseführer durch Schottland“, im Herbst 2021.