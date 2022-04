Serge verkostet: Ein Duo Old Rhosdhu

Die Destillerie Loch Lomond ist recht vielfältig. Ihre verschiedenen Brennblasen erlauben die Herstellung unterschiedlicher Destillate, und so, nach der notwendigen Fassreifung, auch unterschiedliche Malt Whiskys mit selbstverständlich auch unterschiedlichen Marken-Namen, zum Beispiel Old Rhosdhu. In der heutigen Verkostung auf Whiskyfun finden wir in Duo dieses Highland Malts – wobei ‚Old‘ hier nur auf die zweite Abfüllung zutrifft. Das Duo und die Bewrtungen in der Übersicht:

Abfüllung Punkte

Old Rhosdhu 5 yo (40%, OB, +/-2005) 70 Old Rhosdhu 29 yo 1990/2020 (48.2%, WhiskyNerds and Wu Dram Clan, refill hogshead, cask #416, 346 bottles) 87