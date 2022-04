Ardcore – Die Ardbeg Punk Rock Limited Edition zum diesjährigen Ardbeg Day

In diesem Jahr knüpft Ardbeg an ihrem Ardbeg Day eine Verbindung zu Islays kaum bekannter Punk-Vergangenheit, und so nennt sich das Ardbeg Day Bottling 2022: Ardcore – Die Ardbeg Punk Rock Limited Edition. Erstmals in der Geschichte der Destillerie ist die Abfüllung aus tiefschwarz geröstetem Gerstenmalz destilliert, und zeigt Noten von Holzkohle, süßem Rauch, Anis und dunkler Schokolade. Wie immer erscheint auch in diesem Jahr die Abfüllung zum Ardbeg Day in zwei Varianten: Der Ardcore Committee Release für Mitglieder des Ardbeg Committees, abgefüllt mit 50,1 % Vol., am 26. April 2022, die Ardcore Limited Edition, abgefüllt mit 46 % Vol., ist ab dem 17. Mai 2022 erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt für beide Editionen 125 €.

Alle weiteren Informationen sowie die offizeillen Tasting Notes finden Sie in der Pressemitteilung von Moët Hennessy Deutschland, die wir heute erhielten:

Islay / München, 5. April 2022. Jedes Jahr krönt der Ardbeg Day den letzten Samstag des schottischen Islay Musik und Malt Festivals (Fèis ìle) – ein Tag, an dem sich alles rund um den ultimativen Islay Malt dreht. Am Samstag, den 4. Juni 2022 lädt Ardbeg seine Fans in die Destillerie, Online und zu Veranstaltungen weltweit ein, den Ardbeg Day gebührend zu feiern. Wie gewohnt wird es in diesem Jahr auch wieder zwei limitierte Editionen geben: Der Ardcore Committee Release für Mitglieder des Ardbeg Committees am 26. April 2022 und die Ardcore Limited Edition, die ab dem 17. Mai 2022 erhältlich sein wird. Alle Fans, die nach Islay reisen, können sich auf Drams, „Rocktails“, einen Tattoo-Salon und viel punkige Live-Musik freuen. Denn Ardcore knüpft eine Verbindung zu Islays kaum bekannter Punk-Vergangenheit und ehrt „PUNK ELLEN“ – den in Vergessenheit geratenen Spitznamen des Hafens von Islay in den 1970ern Jahren. Erstmals in der Geschichte von Ardbeg ist die Abfüllung aus tiefschwarz geröstetem Gerstenmalz destilliert – Ardcore ist äußerst unkonventionell, unverwechselbar und sehr gehaltvoll. Ein Tropfen, der sein Herz auf der Zunge trägt – sein schwarzes Herz, mit Noten von Holzkohle, süßem Rauch, Anis und dunkler Schokolade.

Colin Gordon, Destillerie Manager von Ardbeg sagt.

„Der Ardbeg Day 2022 wird für mich der Erste sein, der hier vor Ort stattfindet. Uns ist bewusst, dass nicht jeder nach Islay kommen kann, daher freuen wir uns, viel vom Programm auch online zu übertragen. Egal ob in der Destillerie, in den Ardbeg Embassies oder zu Hause, wir hoffen, dass möglichst viele von euch am 4. Juni dabei sind!“

Die Ardcore Limited Edition mit 46,0 Vol.% Alk. ist erhältlich ab dem 17. Mai 2022 bei Ardbeg.com und allen Ardbeg Embassies, ab dem 4. Juni 2022 im Fachhandel. Das Ardcore Committee Exclusive (50,1 Vol.% Alk.) erscheint am 26. April 2022, solange der Vorrat reicht. Für beide Editionen liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 125,00€.

Das Ardcore Committee Exclusive (links) und die Ardcore Limited Edition (rechts)

ARDBEG ARDCORE – VERKOSTUNGSNOTIZ

Farbe: Blasses, durchscheinendes Gold

An der Nase: Würzig und spicy, feiert Ardcore mit Nuancen von Marmite (Würzpaste), angekohltem Toast und schwarzem Zichorienkaffee einen wahren Moshpit im Glas. Wie eine Sicherheitsnadel in der Nase sind die typischen Ardbeg-Kräuternoten präsent, während rauchige Noten von loderndem Lagerfeuer und Melasse im Hintergrund schwirren.

Am Gaumen: Ein umwerfend würziger und feuriger Geschmack zündet mit weiteren üppigen und rauchigen Aromen. Kakaopulver, Zartbitterschokolade, Erdnuss-Toffee, geräucherte Limette und ein Hauch von Ruß und Lagerfeuerglut im Gleichklang. Anis und Malz- Kekse drängen in den Vordergrund und nieten sich durch alle Geschmacksknospen.

Nachhall: Alles in allem ein süßes Finish. Langanhaltende Noten von Toffee, Ruß und Rauch sorgen für einen anarchischen, exquisiten Nachgeschmack.