PR: Whisky Wallfahrten II – ein neues Buch vom „Whisky-Vikar“

Lesestoff gegen Reisefieber, das wir ja momentan alle nur unter vielen Schwierigkeiten oder gar nicht lindern können, den bietet ein neues Buch von „Whisky-Vikar“ Wolfgang F. Rothe. Mit „Whisky-Wallfahrten II“ reist Rothe auf 184 Seiten in die Spiritualität des iro-schottischen Christentums.

Mehr Infos zum vierten Buch des Münchner Priesters und Autors nachstehend in der Presseaussendung dazu – und auch die ISBN-Nummer, um Ihrem Buchhändler, falls er das Buch nicht vorrätig hat, das Bestellen zu erleichtern:

Whisky Wallfahrten II – ein neues Buch vom „Whisky-Vikar“

„Whisky-Wallfahrten II“ ist schon das vierte Buch, in dem „Whisky-Vikar“ Wolfgang F. Rothe zusammenbringt, was zusammengehört: Spirit und Spiritualität, Hochprozentiges und Hochgeistiges, Genuss und Glaube. 2016 veröffent- lichte der promovierte Theologe und Kirchenrechtler das Buch „Wasser des Lebens – Eine Einführung in die Spi- ritualität des Whiskys“, das mittlerweile in dritter Auflage vorliegt. 2018 folgte „Whisky-Wallfahrten – Ein spiritueller Reiseführer durch Schottland“, ein Jahr später „Whisky- Witze“, eine Sammlung von über 200 Anekdoten, in denen es immer um Whisky, sehr häufig aber auch um Gott, Glaube und Geistlichkeit geht.

Alle vier Bücher wurden vom Verlag EOS – Editions Sankt Ottilien veröffentlicht. Durch ihre schmucke Aufmachung, den festen Einband und die zahlreichen stimmungsvollen Farbfotos eignen sie sich hervorragend als Geschenk – nicht nur für Whisky-Liebhaberinnen und -Liebhaber.

Wie schon der erste Band von „Whisky-Wallfahrten“ lädt auch der zweite zu einer im doppelten Sinn spirituellen Reise ein. Dabei dient die traditionelle schottische Spiri- tuose Whisky als eine Art Wegweiser in die Spiritualität des iro-schottischen Christentums. Mit einem Schluck schottischen Whiskys im Glas ist man nämlich so gut wie dort, wo er herstammt: Whisky ist Schottland in destillierter Form, ist gleichsam die Essenz seiner grandiosen Land- schaft, seines ausgeglichenen Klimas, seiner bewegten Geschichte, seiner einzigartigen Kultur und nicht zuletzt auch seiner zeitlosen Spiritualität. In diesem Buch nimmt „Whisky-Vikar“ Wolfgang F. Rothe seine Leser erneut mit auf eine Reise zu den Quellen sowohl einer wunderbaren Spirituose als auch einer lebensnahen Spiritualität.

Whisky-Wallfahrten II

Ein weiterer spiritueller Reiseführer durch Schottland 184 Seiten, Hardcover, über 60 Farbfotos

Verlag EOS – Editions Sankt Ottilien ISBN 978-3-8306-8094-9

19,95 €