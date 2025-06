Die sechste Edition der Slyrs Distiller’s Choice kündigt sich heute an. Für Slyrs Distiller’s Choice Triple Cask – by Silas Fischer wählte Destillateur Silas Fischer drei außergewöhnliche Fässer aus und komponierte eine Cuvée aus einem Cognac Cask, einem kanadischen Maple Syrup Cask und seinem erste Brand bei Slyrs aus dem Jahr 2017, gereift in einem American White Oak Cask. Die Abfüllung kann seit heute vorbestellt werden, der Versand erfolgt dann ab 25. Juni, offizieller Release im Slyrs Destillerie Laden ist dann am 28. Juni.

Hier die Infos, die wir über Slyrs Distiller’s Choice Triple Cask – by Silas Fischer bekommen haben:

Neu: SLYRS Distiller’s Choice Triple Cask – by Silas Fischer

Die sechste Edition der SLYRS DISTILLERS CHOICE ist ein echtes Meisterstück – komponiert von Destillateur Silas Fischer mit viel Gespür für Balance, Tiefe und Charakter. Drei außergewöhnliche Fässer bilden die Basis dieser exklusiven Cuvée: ein edles Cognac Cask, ein kanadisches Maple Syrup Cask, – und ein besonderes Stück SLYRS Geschichte: der erste Brand von Silas bei SLYRS aus dem Jahr 2017, gereift in einem American White Oak Cask. Das Ergebnis ist ein kraftvoller, vielschichtiger Single Malt Whisky mit intensiver Würze, kräftigen Vanille- und Karamellnoten sowie einer harmonisch eingebundenen Fruchtigkeit.

Eine Edition mit Charakter – persönlich, mutig und unverkennbar SLYRS

Silas Fischer ist seit 2017 Teil des SLYRS Teams und hat sich als leidenschaftlicher Destillateur einen Namen gemacht. Mit seinem feinen Gespür für Aromen und Fassreifung bringt er seine Handschrift in jede Kreation ein. Die DISTILLERS CHOICE TRIPLE CASK ist seine erste Edition unter eigenem Namen – ein authentisches Statement und ein Beweis für seine Handwerkskunst.

Verkostungsnotizen

Farbe: Helles, klares Strohgold.

Geruch: Süßes Karamell und feine Eichenholznoten, Fruchtige Frische mit Anklängen von Birne, intensives Aroma von Ahornsirup, begleitet von zarten Getreidenoten.

Geschmack: Cremiges Karamell trifft auf intensiven Ahornsirup, Ausdrucksstarke Eiche und kräftige Holznoten, leicht süß mit dezent fruchtigem Birnenakzenten.

Nachklang: Ölige und lang anhaltende, breite Textur mit feiner Würze und sanft ausklingender Süße.

Exklusiver Online Vorverkauf ab 13. Juni 2025 – 10 Uhr

Versand ab 25.6

Offizieller Release im SLYRS Destillerie Laden: 28. Juni