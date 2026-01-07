Scotsman Food & Drink: Q&A mit Adam Hannett, Master Blender bei Bruichladdich

The Scotsman Food & Drink hat heute eine Fragesession mit Adam Hannett, dem im August zum Master Blender von Bruichladdich ernannten Head Distiller (wir berichteten hier) veröffentlicht. In den 13 Fragen geht es um seine Person, was die Arbeit bei Bruichladdich so besonders macht (und den Whisky von dort) und zum Beispiel auch darüber, dass die Aufgabe eines Master Blendes viel weniger glamurös ist als viele Leute denken:

Q: What is something surprising that people might not know about your role? A: It’s less glamorous than people think! There’s an image of a Master Blender sitting with hundreds of samples on a table, some days it’s sort of like that, but most days it’s spreadsheets, production runs, grain analysis, barrels that need moved, meetings, or checking the weather forecasts with an eye on rain for production forecasts or sunshine for barley harvests.

Die gesamte Frage- und Antwortsession können Sie hier nachlesen.