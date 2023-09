Neu: Kilchoman 100% Islay 2023 Edition

Die Islay-Farm-Destillerie Kilchoman stellt in dieser Woche die neueste Ausgabe ihrer Abfüllung 100% Islay vor, die in diesem Jahr eine kleine Besonderheit aufweist. In den letzten Jahren bestanden die Editionen aus einem Vatting von Malts, die in bourbon casks und ehemaligen Sherry-Fässern lagerten. Kilchoman 100% Islay 2023 Edition reifte jedoch, erstmals seit 2019 wieder, ausschließlich in bourbon casks. Verwendung fanden hierbei genau 44 Fässer, in denen der Whisky mindestens 8 Jahre lagerte. Die verwendete Gerste wurde auf der Farm angebaut und stammt aus den Erntejahren 2012 bis 2014.

Kilchoman 100 % Islay 13th Edition hat in Großbritannien einen empfohlenen Preis von 85,50 £. Der Whisky ist seit dem 13. September in Großbritannien und Europa erhältlich, heißt es beim whisky magazine.