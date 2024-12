Neu und nur für Deutschland: The Ileach Islay Single Malt Goes Single Cask

Wohlschmeckende und rauchige Weihnachten können das werden, für Whiskyfreunde, die auch einen torfigen Tropfen genießen: Direkt von Islay bringt Whiskymax einen The Ileach Tempranillo Finish – First Single Cask for Germany in unsere Lande – 360 Flaschen sind es von diesem Einzelfass-Whisky in Fassstärke geworden.

Was Sie aromenmäßig erwartet und wo Sie die Abfüllung beziehen können, um sie sich oder anderen unter den Weihnachtsbaum zu legen, lesen Sie hier:

The Ileach Islay Single Malt Goes Single Cask:

Whiskymax & Vintage Malts versüßen mit dem nächsten Islay Single Cask für Deutschland die Weihnachtszeit

Bereits seit vielen Jahren ist die Firma Whiskymax Import für den Deutschlandvertrieb der Marken „Finlaggan“ und „The Ileach“ verantwortlich. Nach dem Release des ersten Finlaggan Single Casks für Deutschland, einem Islay Single Malt, der in einem Refill Sherry Butt reifte, stellt Whiskymax heute „The Ileach Tempranillo Finish – First Single Cask for Germany“ vor.

Nur 360 Flaschen hat das das erste für Deutschland abgefüllte Ileach Single Cask mit der Nummer 20/007 ergeben. Der Whisky reifte in einem Red Wine Barrique, das ihm Noten von öligem Torfrauch und süßen karamellisierte Sommerfrüchten verleiht. Abgefüllt wurde er in Fassstärke mit 56,5% Vol. – selbstverständlich in natürlicher Farbe.

Dass in diesem Jahr das Standardportfolio der Marken Finlaggan und „The Ileach“ mit Einzelfassabfüllungen herausragender Qualität erweitert werden konnte, spiegelt aus Sicht von Marcel Uhrig, Vertriebsleiter bei Whiskymax, die hervorragende Zusammenarbeit mit Vintage Malts Ltd. wider, die man 2025 noch intensivieren möchte.

Erhältlich ist „The Ileach Tempranillo Finish“ zu einer UVP von € 64,90 ab sofort im Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/p/the-ileach-tempranillo-cask-islay-single-malt-single-cask-56-5-vol-0-7l