Nach dem interessanten Maker’s Mark Anfang November (wir berichteten hier) bringt nun das Bremer Spirituosen Contor die zweite Abfüllung der Serie TILAs Liste: Ein Tomatin aus dem Jahr 2006, gereift in einem französischen Eichenfass.

Der auf 290 Flaschen limitierte Highland Single Malt aus dem Einzelfass ist ab sofort im Fachhandel erhältlich. Wir stellen ihn Ihnen samt seiner Tasting Notes mit der nachfolgenden Presseinfo näher vor:

Ein schottischer Gruß aus Bremen – Bremer Spirituosen Contor enthüllt zweite exklusive Tomatin „TILAs Liste“ Originalabfüllung

Bremen, 22. November 2023 – Das Bremer Spirituosen Contor präsentiert, in Zusammenarbeit mit der Tomatin Destillerie, seine zweite exklusive Originalabfüllung aus den schottischen Highlands.

Die Tomatin Distillery produziert seit ihrer Gründung im Jahr 1897 schottischen Malt Whisky. In den 1970er Jahren erreichte sie ihren Höhepunkt als die größte Destillerie der Welt mit 23 Stills und einer jährlichen Produktion von 12 Millionen Litern Alkohol. In den letzten Jahren wurde jedoch verstärkt in die Neuausrichtung der Destillerie, ihrer Mitarbeiter und ihrer Werte investiert. Das Ziel war, die Marke Tomatin vom einstigen Massenmarkt zu lösen und den Fokus auf die Kernmarken zu legen. Im Jahr 2002 wurde die Anzahl der Stills auf 12 reduziert, und seither beläuft sich die jährliche Produktion auf etwa 2 Millionen Liter Alkohol.

Tomatin ist heute stolz darauf, einige der exquisitesten schottischen Single Malts zu kreieren.

Die Weltpremiere dieses außergewöhnlichen Whiskys fand auf der diesjährigen ProFachhandel-Messe 2023 in Nürnberg statt. Sie trägt den Markennamen „TILAs Liste“, dem Sortiment des Bremer Spirituosen Contors für Spezialitäten aus den Bereichen Whisky, Rum und Gin.

Tomatin 2006 French Oak Cask – TILAs selected Single Cask

Der Highland Single Malt zeichnet sich durch einen Alkoholgehalt von 55,30% aus und präsentiert sich mit einer kraftvollen Präsenz. Diese Edition ist auf lediglich 290 Flaschen weltweit limitiert.

Verkostungsnotizen:

Nase: Süße Rosinen, kandierte Früchte, Kaffeebohnen und eine cremige Milchreis-Note.

Gaumen: Kräftig am Gaumen mit prägnanten schwarzen Pfeffernoten, die erneut durch süße Rosinen begleiten werden. Dunkle Schokolade sorgt für eine ausgewogene Geschmackskomposition.

Nachklang: Trockenes, elegantes Finish mit langanhaltenden Geschmackseindrücken und einem angenehmen, wärmenden Abgang.