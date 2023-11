Fred H Laing, up close and personal – ein exklusives Videointerview mit dem Chairman von Douglas Laing & Co Ltd

Eine Institution am Whiskymarkt feiert dieser Tage ihren 75. Jahrestag: Das Unternehmen Douglas Laing & Co Ltd aus Glasgow, bekannt als unabhängiger Abfüller und Blender (u.a. Scallywag, Big Peat, The Epicurean oder Timorous Beastie), aber auch als Besitzer der kleinen Brennerei Strathearn.

Ein Mann steht, nachdem er das Unternehmen von seinem Vater übernommen hat, als Gallionsfigur für Douglas Laing: Fred H Laing mit seinem kunstvoll gezwirbelten Schnauzbart und den von Energie nur so sprühenden Augen. Sein Alter, das jenseits des gesetzlichen Pensionsalters liegt, merkt man ihm keine Sekunde lang an, er ist vielleicht ein lebender Beweis dafür, dass schon die Nähe zum sogenannten Wasser des Lebens genügen mag, die Lebensenergie jung und in Schwung zu halten.

Nichts desto trotz wird Fred H Laing in einiger Zeit den Familienbetrieb an seine Tochter Cara übergeben, die sich in den letzten Jahren nicht nur mit ihrem Sachverstand auf dem Gebiet des Marketings, sondern auch durch profunde Kenntnisse in Sachen Whisky für diesen Posten bereits mehr als empfohlen hat.

Wie er in die Firma gekommen ist, was für ihn die Seele von Douglas Laing & Co ausmacht und was er nach seinem Ausscheiden aus der Firma einmal machen wird, haben wir ihn im Rahmen eines Dinners im Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski in München gefragt, das vom deutschen Importeur Rising Brands aus Bremen zu seinen Ehren veranstaltet wurde.

Bei diesem Dinner gab es auch einige der extra zum Jubiläum aufgelegten Whiskys zu verkosten, darunter ein 40 Jahre alter Port Ellen aus dem Refill Butt, der vor Kraft nur so strotzte, ein Macallan 35yo, edel und elegant und ebenfalls aus dem Refill Butt, ein 55 Jahre alter Speysider aus dem Jahr 1967, gereift in einem Sherry Butt, dessen Brennerei nicht genannt wurde, der aber auf Grund seines Geschmacksprofils unschwer einer Destillerie zuzuordnen war, die selbst darauf Wert legt, als Highland-Brennerei tituliert zu werden und deren Sherryfässer legendär sind, und – für uns mit ein Highlight des Abends – der King of Scots 50yo, ein Blend von schwer zu übertreffender Eleganz und Komplexität. Unter dem Video haben wir eine Broschüre angehängt, die die Whiskys und die Geschichte von Douglas Laing & Co Ltd ausführlicher beleuchtet – offizielle Fotos vom Event werden wir noch nachreichen.

Hier aber unser Interview mit Fred H Laing, das Sie wie immer auch auf unserem Youtube-Kanal finden.

Hier die versprochene Broschüre zum 75. Geburtstag des Glasgower Unternehmens: