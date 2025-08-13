Glenturret bringt die 2025 Annual Release mit acht Abfüllungen und dem letzten getorften Bottling

Die Highland-Brennerei Glenturret hat mit gestrigem Datum die 2025er-Ausgabe seiner Core Range vorgestellt – darunter einen Glenturret 25yo, einen Glenturret 30yo und die letzten Abfüllungen, die den getorften Stil der Brennerei in einem offiziellen Bottling zeigen wird

Den Glenturret 30yo wird es nur in einer weltweiten Auflage von 50 Flaschen geben (er kostet 2.100 Pfund), und auch der Glenturret 25yo (1400 Pfund) ist auf 225 Flaschen limitiert – er stammt aus drei europäischen Sherryfässern.

In der Core Range gibt es den Glenturret Triple Wood, der bereits den neuen Stil des New Make bei Glenturret zeigen soll, sowie mit dem 7 Years Old Peat Smoked und dem 10 Years Old Peat Smoked die beiden letzten getorften Abfüllungen der Destillerie in der Core-Range – man will ja nur mehr ungetorfte Whiskys produzieren. Einen weiteren getorften Whisky gibt es noch, den Glenturret 14yo Peat Smoked aus dem PX-Fass, diesen wird man aber nur in der Brennerei bekommen können. Weiters finden wir noch einen Glenturret 12yo und einen Glenturret 15yo.

Die neuen Abfüllungen sind ab gestern in der Destillerie und wohl schon sehr bald auch im Fachhandel erhältlich.