Weitere Neuheiten bei Kirsch Import: Festliches Single Cask & galaktische Geschenkideen

Heute stellt Kirsch Import nochmals 17 weitere neue Abfüllung vor, die ebenfalls in kurzer Zeit im gut sortierten deutschen Fachhandel zu finden sein werden.

Hier alle Bottlings:

Handarbeits-Highlight:

Festliches Benromach Single Cask

Ein authentischer Single Malt, den alle Enthusiasten einmal im Glas gehabt haben sollten? Benromach! Für die große Anhängerschaft der zart rauchigen und vollständig handgefertigten Speyside Whiskys in Deutschland haben wir erneut ein exklusives Einzelfass gesichert.



Passend zur Vorweihnachtszeit ist der Benromach 2014/2024 vollgepackt mit festlichen Aromen: Duftende Sevilla-Orange verschmilzt dabei mit weicher dunkler Schokolade und würzig-warmem Zimt, bevor der für Benromach typische, sanfte Rauch alles abrundet.



Spannend: Während Benromach Whisky üblicherweise sowohl in Sherry- als auch in Bourbonfässern reift, zeigt das Single Cask diesen in Reinform. Der Benromach 2024/2024 durfte eine ganze Dekade im First Fill Sherry Hogshead Nr. 484 verbringen.

Benromach 2014/2024 – First Fill Sherry Hogshead #484

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Germany Exclusive

10 Jahre

Dest.: 09/05/2014

Abgef. 20/05/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Hogshead

Fassnr.: 484

302 Flaschen

58,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Galaktische Geschenkideen:

Neues von Best Dram & Scotch Universe

Michel Reick hat ein Händchen für Fässer. Davon können sich Single-Malt-Fans jetzt mit gleich sieben Neukreationen des Whisky-Druiden überzeugen.



Zunächst zieht Best Dram mit dem im Bordeaux-Fass gereiften Bunnahabhain Staoisha 2013/2024 von Räucherspeck und süßen Trauben durchzogene Islay-Rauchschwaden auf und lässt mit dem Tormore 2011/2024 aus dem Bourbonfass Haferflocken mit Honigmelone und Vanille verschmelzen.



Im Anschluss hebt Scotch Universe in die Galaxie der „mystery malts“ ab. Neptune I ist ein getorfter Highland Single Malt, dem zehn Jahre im First Fill Marsala Barrique gegönnt waren. Mit dem komplexen Erlebnis kommt auf seine Kosten, wer gern Schokoladenkuchen mit eingelegten Rosinen genießt.



Als Sternbild weltweit Mitte Dezember gut zu sehen, begleitet der Orion II das gleichnamige Himmelsphänomen kulinarisch. Für Aromen von Kräutern und dunklen Beeren verbrachte der Highlander 14 Jahre im First Fill Ruby Port Barrique. Hale Bopp II überzieht den Gaumen dagegen mit Noten von Studentenfutter aus dem erstbefüllten Oloroso-Fass.



Im All als Zwergplanet unterwegs, kommt Eris III geschmacklich ganz groß raus. Stolze 17 Jahre im mit Ruby Portwein vorbelegten Barrique statteten ihn mit Beerenmus und würzigen Tanninen aus. Der Box Nebula III kam dagegen in den Genuss der Vollreifung im süßen Pedro Ximénez Sherry Barrel. Das Ergebnis? Dunkle Beerenfrüchte treffen auf eingelegte Rosinen, Schokostreusel und eine Spur Nuss.

Bunnahabhain Staoisha 2013/2024

Best Dram Islay Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest.: 10/10/2013

Abgef.: 14/10/2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Bordeaux Red Wine Barrique

Fassnr.: 239

198 Flaschen

58,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tormore 2011/2024

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest.: 07/09/2011

Abgef.: 26/09/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr.: 800129

206 Flaschen

59,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Neptune I – Peated

Scotch Universe Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest.: 2014

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Marsala Barrique

57,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Orion II

Scotch Universe Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest.: 2010

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Ruby Port Barrique

55,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Hale Bopp II

Scotch Universe Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest.: 2014

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead

58,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Eris III

Scotch Universe Speyside Single Malt Scotch Whisky

17 Jahre

Dest.: 2006

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Ruby Port Wine Barrique

53% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Box Nebula III

Scotch Universe Speyside Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest.: 2013

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Barrel

55,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mmmm, Signatory!

Preis-Leistungs-Knaller mit 100 Proof

Unabhängig abgefüllter Qualitätswhisky gesucht, der ein gestandenes Alter und hohe Volumenprozente mit einem niedrigen Preis verbindet? In der Signatory 100 Proof Edition werden Sie fündig.

Der Speyside (M) 2011/2024 ist ein „mmmmystery malt“, der auch James Bond schmecken würde. 100 britischen Proof entsprechend, kommt er mit 57,1% vol. zu Whisky-Fans, dem Mindestgehalt, ab dem mit Alkohol getränktes Schießpulver entzündet werden kann.



So entfaltet der Preis-Leistungs-Knaller bei angenehmer Intensität elegante, weiche und fruchtige Noten aus First Fill sowie Refill Oloroso Sherry Butts. Auf Farbstoff und Kühlfiltration verzichtet er dabei völlig.

Speyside (M) 2011/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #27

13 Jahre

Dest.: 2011

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts, Refill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Klaus St. Rainer macht ein Fass auf:

Benriach Single Cask für die Goldene Bar

Für dieses Single Cask trafen zwei Branchengrößen zusammen: Der Benriach 2010/2024 wurde von Klaus St. Rainer exklusiv für die Goldene Bar bei Berry Bros. & Rudd ausgesucht.

Als einer der bekanntesten, kreativsten und erfahrensten Bartender Deutschlands steht Klaus St. Rainer schon fast 40 Jahre lang hinter dem Tresen. Heute in der vielfach ausgezeichneten Goldenen Bar in München, die der einstige Lehrling von Bar-Legende Charles Schumann seit 2010 mitbetreibt.



Berry Bros. & Rudd ist Großbritanniens ältester Wein- und Spirituosenfachhändler. Seit über 300 Jahren demonstriert der familiengeführte Hoflieferant seine Expertise für Premium-Spirituosen in unabhängigen und eigenen Abfüllungen.



Vom Können der Bar- sowie der Londoner Institution können sich neben King Charles jetzt auch anspruchsvolle Genießer hierzulande überzeugen. Der Benriach 2010/2024 aus der einst von Billy Walker geleiteten Brennerei reifte im klassischen Bourbon Hogshead. Mit kraftvollen 62,3% vol. Cask Strength abgefüllt, vereint der Speysider knackige, karamellisierte Obstgartenfrüchte mit Vanille und zarter Würze, bevor er lange mit gerösteten Mandeln ausklingt.

Benriach 2010/2024

Berry Bros. & Rudd Speyside Single Malt Scotch Whisky

Bottled exclusively for Goldene Bar München

Dest.: 2010

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Bourbon Hogshead

Fassnr.: 3736

248 Flaschen

62,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Bis zu 37 Jahre alt & mit Original-Label:

Schottische Schätze von Gordon & MacPhail

Einst kleiner Feinkostladen, zählt Gordon & MacPhail heute zu den internationalen Experten in der Reifung besonderer Scotch Whiskys. Ein Zeugnis der langjährigen Beziehungen des unabhängigen Abfüllers zu Schottlands Brennereien ist die Reihe Distillery Labels.

Mit Original-Logo der Destillerie abgefüllt wurde der Strathisla 2009/2024. Zum Großteil produziert Strathisla für die Chivas Regal Blends. Dieses Fundstück ermöglicht eine seltene unabhängige Perspektive auf die malerische Speyside-Brennerei und lässt dabei Ingwer auf süße Kirschen, florale sowie Minznoten treffen. Mit üppigen Noten von Vanille, tropischen Früchten und schwarzem Pfeffer ist der Glenburgie 25 y.o. deutlich von langen Jahren in Bourbonfässern geprägt.



In der Reihe Connoisseurs Choice werden Anspruchsvolle mit bis zu 37 Jahre alten Single-Cask-Schätzen fündig. Mit dem Glentauchers 1995/2024 macht ein rarer Single Malt den Anfang, ausgestattet mit Aromen von Kaffeebohne über Zimt bis Beeren aus dem Sherryfass. Dieser Fasstyp unterstreicht auch den schweren Charakter eines Underdogs: Im Benrinnes 1994/2024 vereinen sich Butterscotch, Himbeermarmelade und geröstete Haselnüsse.



Ein weiteres Beispiel für hochgeschätzten, aber als Single Malt raren Whisky: der Tomatin 1993/2024. 30 Jahre im Sherry Puncheon verliehen ihm Noten von Erdnusskrokant, Mandarine und Ingwer. Fast gleichlang im andalusischen Fass gereift, ist der kräftige Highlander Balblair 1993/2024 von Beeren, Sirup und schwarzem Pfeffer geprägt. Der Senior der Runde verbrachte ganze 37 Jahre im Bourbon Barrel: Der Glenglassaugh 1986/2024 strotzt vor Banane, weißer Schokolade und Eichenwürze.

Strathisla 2009/2024

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Distillery Labels

Dest.: 2009

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Cask

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenburgie 25 y.o.

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Distillery Labels

25 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Cask

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glentauchers 1995/2024

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

29 Jahre

Dest.: 1995

Abgef.: 27/08/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Butt

Fassnr.: 5075

594 Flaschen (insgesamt)

56,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Benrinnes 1994/2024

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

29 Jahre

Dest.: 1994

Abgef.: 18/04/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Sherry Puncheon

Fassnr.: 7938

556 Flaschen (insgesamt)

53,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tomatin 1993/2024

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

30 Jahre

Dest.: 1993

Abgef.: 17/04/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Sherry Puncheon

Fassnr.: 6812

502 Flaschen (insgesamt)

58,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Balblair 1993/2024

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

30 Jahre

Dest.: 1993

Abgef.: 18/04/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Sherry Puncheon

Fassnr.: 1963

481 Flaschen (insgesamt)

54,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenglassaugh 1986/2024

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

37 Jahre

Dest.: 1986

Abgef.: 19/04/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel

Fassnr.: 1218

115 Flaschen (insgesamt)

52,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert